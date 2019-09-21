Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21

vitaliian написав: Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны. Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.

striped написав: В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно. В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.

Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители.Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.Не удивительно. С рынка полностью ушли "инвесторы". Что с первички, что со вторички под аренду, а продавцы всегда есть. Всегда кому-то нужны деньги "на вчера". Особенно когда квартира не единственная. Даже Аирмакс играется с идеей продажи своей прелести вместо того чтобы сидеть ровно и ждать победы.