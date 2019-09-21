Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.
Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители. Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.
striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
Не удивительно. С рынка полностью ушли "инвесторы". Что с первички, что со вторички под аренду, а продавцы всегда есть. Всегда кому-то нужны деньги "на вчера". Особенно когда квартира не единственная. Даже Аирмакс играется с идеей продажи своей прелести вместо того чтобы сидеть ровно и ждать победы.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 21 лис, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.
Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители. Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.
Интересно, чего будут инвестировать поляки в Украину если сами украинцы предпочитают инвестировать в зарубеж?
Vlad442 написав:Не удивительно. С рынка полностью ушли "инвесторы". Что с первички, что со вторички под аренду, а продавцы всегда есть. Всегда кому-то нужны деньги "на вчера". Особенно когда квартира не единственная. Даже Аирмакс играется с идеей продажи своей прелести вместо того чтобы сидеть ровно и ждать победы.
Насправді сиджу на дупі рівно. Чекаю на Рибальській па1000 за метр. Зверніть увагу: не за мішок картоплі як дехто тут, не за безцінь, як Реус, а за чесну довоєнну ціну 2017 року. Цент у цент. Але поки що бачу ось таке: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Q1Ym8.html А тут ремонта баксів на 300 на метрі максимум. Навіть планування нормальне не змогли зробити. Ще й вид у дах басейну...