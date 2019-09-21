Додано: Пон 21 лис, 2022 18:19

барабашов написав: airmax78 написав: [quote="5510065:little_wanderer"



Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi). [quote="5510065:little_wanderer"Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).

50к тільки за оформлення хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі.

І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе". 50к тільки захатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі.І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".

Что????А разве в стране Эльфии,на берегу речки Молочненькой, на шоколадном её берегу в чудной части домика по 3.5куе/метр, не будет тумбочки, куда добрые гномы будут по ночам класть лавэ, а счастливый новый гражданин ЕС их утром там в неведении доставать? Надо вкалывать и пахать, и так лет сто, чтоб домик наконец стал твоим?[/quote]Кроссовок чушь написал.Во первых, покупать имеет смысл, если планируешь хотя-бы 5 лет жить в одной локации, во вторых, продать под ипотекой объект - не проблема. Из суммы продажи пойдет погащение долга, а оставшееся вернется продавану. Учитывая, что обычно даун 20% и цены подрастают, то после продажи останется дельта, даун и выплаченная часть тела.Кроме того, по крайней мере с американскими банками можно договориться, чтобы в проблемный момент перекинуть график платежей на конец договора. Им это и выгодно, потому что во первых им не нужен забранный залог, им нужен стабильный кэшфлоу от клиента, во вторых, через 5 лет они все-равно продадут мортгидж ноту какой-нибудь компании типа Блэк Роук и им нафиг не нужен гемор с отчужденныйми холобудами.