Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.
Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители. Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.
striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
Не удивительно. С рынка полностью ушли "инвесторы". Что с первички, что со вторички под аренду, а продавцы всегда есть. Всегда кому-то нужны деньги "на вчера". Особенно когда квартира не единственная. Даже Аирмакс играется с идеей продажи своей прелести вместо того чтобы сидеть ровно и ждать победы.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 21 лис, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.
Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители. Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.
Интересно, чего будут инвестировать поляки в Украину если сами украинцы предпочитают инвестировать в зарубеж?
Vlad442 написав:Не удивительно. С рынка полностью ушли "инвесторы". Что с первички, что со вторички под аренду, а продавцы всегда есть. Всегда кому-то нужны деньги "на вчера". Особенно когда квартира не единственная. Даже Аирмакс играется с идеей продажи своей прелести вместо того чтобы сидеть ровно и ждать победы.
Насправді сиджу на дупі рівно. Чекаю на Рибальській па1000 за метр. Зверніть увагу: не за мішок картоплі як дехто тут, не за безцінь, як Реус, а за чесну довоєнну ціну 2017 року. Цент у цент. Але поки що бачу ось таке: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Q1Ym8.html А тут ремонта баксів на 300 на метрі максимум. Навіть планування нормальне не змогли зробити. Ще й вид у дах басейну...
Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).
50к тільки за оформлення хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі. І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".
Что???? А разве в стране Эльфии,на берегу речки Молочненькой, на шоколадном её берегу в чудной части домика по 3.5куе/метр, не будет тумбочки, куда добрые гномы будут по ночам класть лавэ, а счастливый новый гражданин ЕС их утром там в неведении доставать? Надо вкалывать и пахать, и так лет сто, чтоб домик наконец стал твоим?[/quote]
Кроссовок чушь написал. Во первых, покупать имеет смысл, если планируешь хотя-бы 5 лет жить в одной локации, во вторых, продать под ипотекой объект - не проблема. Из суммы продажи пойдет погащение долга, а оставшееся вернется продавану. Учитывая, что обычно даун 20% и цены подрастают, то после продажи останется дельта, даун и выплаченная часть тела. Кроме того, по крайней мере с американскими банками можно договориться, чтобы в проблемный момент перекинуть график платежей на конец договора. Им это и выгодно, потому что во первых им не нужен забранный залог, им нужен стабильный кэшфлоу от клиента, во вторых, через 5 лет они все-равно продадут мортгидж ноту какой-нибудь компании типа Блэк Роук и им нафиг не нужен гемор с отчужденныйми холобудами.
Жаба-сюрвайвер ерунду про возможность договориться с амеробанками пишет. До 2008, когда выдавали всем подряд, можно было быстро и легко перекредитоваться. Сейчас последствием будет как минимум пересмотр % ставки. А могут и задефолтить. С графиком мутить, паковать в бонд и пытаться впарить какому-нибудь блекроку - тоже практики докризисные, поросшие мхом.