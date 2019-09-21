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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13
flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 15:29
flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Тік. В вартості квітки не має жодного кредитного долару. Зіроу левередж. Пьюар еквіті. Тому її ціна непохитна.
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