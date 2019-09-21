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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  flyman написав:і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться

Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:29

  flyman написав:і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться

Тік. В вартості квітки не має жодного кредитного долару. Зіроу левередж. Пьюар еквіті. Тому її ціна непохитна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:32

  BIGor написав:
  flyman написав:і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться

Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.

А она столько и будет стоять, ну может не 10, а 9 лет. Бістрее на цены 2021г не выйдем. Хотя 350куе даже для 2021г как-то дороговато. С другой стороны, я не видел вживую, может и нормально для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:46

  Damien написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться

Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.

А она столько и будет стоять, ну может не 10, а 9 лет. Бістрее на цены 2021г не выйдем. Хотя 350куе даже для 2021г как-то дороговато. С другой стороны, я не видел вживую, может и нормально для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)

В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:17

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Damien написав:для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
ЗРадист предупреждал :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:02

  airmax78 написав:В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.

Это Вам казалось. Всегда кажется, что твоя вещь стоит много, пока не начнешь продавать
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:08

  Damien написав:
  airmax78 написав:В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.

Это Вам казалось. Всегда кажется, что твоя вещь стоит много, пока не начнешь продавать

По методу аналогов продаж.
airmax78
 
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