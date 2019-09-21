|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13
flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6937
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1471 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 лис, 2022 15:29
flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Тік. В вартості квітки не має жодного кредитного долару. Зіроу левередж. Пьюар еквіті. Тому її ціна непохитна.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41323
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:32
BIGor написав: flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років
, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
А она столько и будет стоять, ну может не 10, а 9 лет. Бістрее на цены 2021г не выйдем. Хотя 350куе даже для 2021г как-то дороговато. С другой стороны, я не видел вживую, может и нормально для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:46
Damien написав: BIGor написав: flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років
, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
А она столько и будет стоять, ну может не 10, а 9 лет. Бістрее на цены 2021г не выйдем. Хотя 350куе даже для 2021г как-то дороговато. С другой стороны, я не видел вживую, может и нормально для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41323
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:17
Damien написав:
для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
ЗРадист предупреждал
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7284
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 23 лис, 2022 00:02
airmax78 написав:
В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.
Это Вам казалось. Всегда кажется, что твоя вещь стоит много, пока не начнешь продавать
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 лис, 2022 00:08
Damien написав: airmax78 написав:
В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.
Это Вам казалось. Всегда кажется, что твоя вещь стоит много, пока не начнешь продавать
По методу аналогов продаж.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41323
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5109 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|14878
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|22469
|
|
|212
|44842
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|