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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  flyman написав:і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться

Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:29

  flyman написав:і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться

Тік. В вартості квітки не має жодного кредитного долару. Зіроу левередж. Пьюар еквіті. Тому її ціна непохитна.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:32

  BIGor написав:
  flyman написав:і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться

Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.

А она столько и будет стоять, ну может не 10, а 9 лет. Бістрее на цены 2021г не выйдем. Хотя 350куе даже для 2021г как-то дороговато. С другой стороны, я не видел вживую, может и нормально для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:46

  Damien написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться

Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.

А она столько и будет стоять, ну может не 10, а 9 лет. Бістрее на цены 2021г не выйдем. Хотя 350куе даже для 2021г как-то дороговато. С другой стороны, я не видел вживую, может и нормально для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)

В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:17

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Damien написав:для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
ЗРадист предупреждал :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:02

  airmax78 написав:В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.

Это Вам казалось. Всегда кажется, что твоя вещь стоит много, пока не начнешь продавать
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:08

  Damien написав:
  airmax78 написав:В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.

Это Вам казалось. Всегда кажется, что твоя вещь стоит много, пока не начнешь продавать

По методу аналогов продаж.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:11

antey1969 так в мене ж увесь будинок - один великий "пункт несокрушимости" завдяки генератору. Advancing the trends.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:41

  airmax78 написав:antey1969 так в мене ж увесь будинок - один великий "пункт несокрушимости" завдяки генератору. Advancing the trends.


Ага, я теж колись так думав, маючи до речі два генератора. А потім виявилось:
1) Генератор це значний неприємний шум, особливо ввечері. А за нічні влючення вам можуть
сусіди чи навіть організації на кшталт СБУ одне місце накрутити.
2) генератор це постійні значні витрати на паливо, а у випадку його дефіциту (як вже й було в
нас недавно) просто дорога залізяка.
3) Генератор потребує періодичного обслуговування, а також ламається час від часу. Особливо коли
багато працює, навіть "фірмовий".
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:02

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Сегодня наклал на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
beee
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