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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13
flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 15:29
flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Тік. В вартості квітки не має жодного кредитного долару. Зіроу левередж. Пьюар еквіті. Тому її ціна непохитна.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 22:32
BIGor написав: flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років
, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
А она столько и будет стоять, ну может не 10, а 9 лет. Бістрее на цены 2021г не выйдем. Хотя 350куе даже для 2021г как-то дороговато. С другой стороны, я не видел вживую, может и нормально для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
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Додано: Вів 22 лис, 2022 22:46
Damien написав: BIGor написав: flyman написав:
і тільки аіро-квіточка стоїть залізобетонною ціною в $ в той час коли в світі все рушиться
Такі примхи багатіїв, квітка ця може стояти незаселенною і 10 років
, думаю комуналка для Максима це як ранкову каву Вам випити.
А она столько и будет стоять, ну может не 10, а 9 лет. Бістрее на цены 2021г не выйдем. Хотя 350куе даже для 2021г как-то дороговато. С другой стороны, я не видел вживую, может и нормально для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 23:17
Damien написав:
для октября 2021(с этого момента пошло все вниз, даже без войны)
ЗРадист предупреждал
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Додано: Сер 23 лис, 2022 00:02
airmax78 написав:
В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.
Это Вам казалось. Всегда кажется, что твоя вещь стоит много, пока не начнешь продавать
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Додано: Сер 23 лис, 2022 00:08
Damien написав: airmax78 написав:
В октябре 2021 ценник был бы минимум 400куе.
Это Вам казалось. Всегда кажется, что твоя вещь стоит много, пока не начнешь продавать
По методу аналогов продаж.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 11:11
antey1969 так в мене ж увесь будинок - один великий "пункт несокрушимости" завдяки генератору. Advancing the trends.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 11:41
airmax78 написав:antey1969
так в мене ж увесь будинок - один великий "пункт несокрушимости" завдяки генератору. Advancing the trends.
Ага, я теж колись так думав, маючи до речі два генератора. А потім виявилось:
1) Генератор це значний неприємний шум, особливо ввечері. А за нічні влючення вам можуть
сусіди чи навіть організації на кшталт СБУ одне місце накрутити.
2) генератор це постійні значні витрати на паливо, а у випадку його дефіциту (як вже й було в
нас недавно) просто дорога залізяка.
3) Генератор потребує періодичного обслуговування, а також ламається час від часу. Особливо коли
багато працює, навіть "фірмовий".
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:02
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
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