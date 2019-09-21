|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лис, 2022 00:59
beee написав:
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
Cматываетесь потихоньку?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13995
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7302 раз.
- Подякували: 4388 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 26 лис, 2022 02:14
rjkz написав: beee написав:
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
Cматываетесь потихоньку?
Все кто на первом курсе лЁгко жал от груди сотню и раз двадцать мог поднять двухпудовую гирю просто не проходят по геометрическим характеристикам в «пункти незламності», там двери маленькие
Я походу следующий
Вы ж тоже в 91м уже спортом конкретно занимались? Будете нашим проводником в мир V8 и пикапов длиной 25футов
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2702
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reus
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|128
|14917
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|22511
|
|
|212
|44873
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|