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Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 00:59

  beee написав:Сегодня наклал на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите


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rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 02:14

  rjkz написав:
  beee написав:Сегодня наклал на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите


Cматываетесь потихоньку?

Все кто на первом курсе лЁгко жал от груди сотню и раз двадцать мог поднять двухпудовую гирю просто не проходят по геометрическим характеристикам в «пункти незламності», там двери маленькие
Я походу следующий
Вы ж тоже в 91м уже спортом конкретно занимались? Будете нашим проводником в мир V8 и пикапов длиной 25футов
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 08:55

  rjkz написав:
  beee написав:Сегодня наклал на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите


Cматываетесь потихоньку?

Нужно ехать домой. Там - абонемент в спортлайф
beee
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:10

beee Ви напевно спілкувалися з російськомовними українцями. Їм реально чомусь важко з польською. Є досить багато бізнесів в Польщі заснованих українцями. Це в основному дрібні і середні підприємства. Хто має гроші і досвід - працюють по всій Європі - законодавство дозволяє. Польща не є настільки привабливою в плані податків для бізнесу. Є кращі варіанти.
mixei
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:09

  beee написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Сегодня наклал на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите


Cматываетесь потихоньку?

Нужно ехать домой. Там - абонемент в спортлайф

Та да, ко мне тоже постоянно Спортлайф насыпает свои предложения по смс.
Выглядит как театр абсурда
antey1969
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  #<1 ... 84858687
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