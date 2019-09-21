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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лис, 2022 00:59
beee написав:
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
Cматываетесь потихоньку?
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rjkz
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Додано: Суб 26 лис, 2022 02:14
rjkz написав: beee написав:
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
Cматываетесь потихоньку?
Все кто на первом курсе лЁгко жал от груди сотню и раз двадцать мог поднять двухпудовую гирю просто не проходят по геометрическим характеристикам в «пункти незламності», там двери маленькие
Я походу следующий
Вы ж тоже в 91м уже спортом конкретно занимались? Будете нашим проводником в мир V8 и пикапов длиной 25футов
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барабашов
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Додано: Суб 26 лис, 2022 08:55
rjkz написав: beee написав:
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
Cматываетесь потихоньку?
Нужно ехать домой. Там - абонемент в спортлайф
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beee
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Додано: Суб 26 лис, 2022 11:10
beee Ви напевно спілкувалися з російськомовними українцями. Їм реально чомусь важко з польською. Є досить багато бізнесів в Польщі заснованих українцями. Це в основному дрібні і середні підприємства. Хто має гроші і досвід - працюють по всій Європі - законодавство дозволяє. Польща не є настільки привабливою в плані податків для бізнесу. Є кращі варіанти.
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mixei
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Додано: Суб 26 лис, 2022 12:09
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
Cматываетесь потихоньку?
Нужно ехать домой. Там - абонемент в спортлайф
Та да, ко мне тоже постоянно Спортлайф насыпает свои предложения по смс.
Выглядит как театр абсурда
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antey1969
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Додано: Суб 26 лис, 2022 17:42
mixei написав:beee
Ви напевно спілкувалися з російськомовними українцями. Їм реально чомусь важко з польською. Є досить багато бізнесів в Польщі заснованих українцями. Це в основному дрібні і середні підприємства. Хто має гроші і досвід - працюють по всій Європі - законодавство дозволяє. Польща не є настільки привабливою в плані податків для бізнесу. Є кращі варіанти.
Нє. Тільки україномовні.
Да ясно, что субъективно. В этот раз уже больше зашло.
Помітив, що від віку залежить.
Складно молодим. Старші взагалі мову знають добре.
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beee
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Додано: Суб 26 лис, 2022 17:44
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
Cматываетесь потихоньку?
Нужно ехать домой. Там - абонемент в спортлайф
Та да, ко мне тоже постоянно Спортлайф насыпает свои предложения по смс.
Выглядит как театр абсурда
У меня действующий абонемент. Заморозил пока. Наверное, только спортзалы работают иногда. Сауны и бассейны - даже не знаю
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beee
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:35
beee написав:
Сауны и бассейны - даже не знаю
Басейн точно - так.
Принаймні на Трої.
Коли вимикають світло, то з басейна виганяють (фільтри і насоси вимикаються) , доріжки не працюють, тренажери і штанги і оте все працює. За відсутності світла нові зайти не можуть, а хто вже там - займається при бажанні далі.
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Hotab
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:38
Hotab написав: beee написав:
Сауны и бассейны - даже не знаю
Басейн точно - так.
Принаймні на Трої.
Коли вимикають світло, то з басейна виганяють (фільтри і насоси вимикаються) , доріжки не працюють, тренажери і штанги і оте все працює. За відсутності світла нові зайти не можуть, а хто вже там - займається при бажанні далі.
Дякую.
Жити можна
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beee
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:51
Hotab написав: beee написав:
Сауны и бассейны - даже не знаю
Басейн точно - так.
Принаймні на Трої.
Коли вимикають світло, то з басейна виганяють (фільтри і насоси вимикаються) , доріжки не працюють, тренажери і штанги і оте все працює. За відсутності світла нові зайти не можуть, а хто вже там - займається при бажанні далі.
Спасибо за информацию.
Приятно, что Спортлайф работает, но когда он и дальше предлагает покупать годовые абонименты...
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antey1969
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