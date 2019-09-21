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Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 09:49

  rjkz написав:
  beee написав:Сегодня наклал на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите


Cматываетесь потихоньку?

На кого же севен оставляете, а тем более ЯГ? Для кого на генератор скидывались? :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:04

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:07

  beee написав:Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.
  beee написав:Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками

Да-да, одна рагулиха нашла туфельку и соблазнила принца на белом мерседесе, а второй дурачек слез с печи и все порешал.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 27 лис, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:09

  Ромасик написав:
  beee написав:Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.

Ахах. Точно
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я, доречі, вертаюсь, прихопивши з собою кілька інверторів та газову портативну плитку з балончиками.

До кемпінгу готов!
beee
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