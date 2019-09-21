Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лис, 2022 09:49
rjkz написав: beee написав:
Сегодня наклал
на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите
Cматываетесь потихоньку?
На кого же севен оставляете, а тем более ЯГ? Для кого на генератор скидывались?
Ромасик
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Додано: Нед 27 лис, 2022 10:04
Скидывался конечно.
Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати " Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками
beee
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Додано: Нед 27 лис, 2022 10:07
beee написав:
Скидывался конечно.
Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "
Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.
beee написав:
Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками
Да-да, одна рагулиха нашла туфельку и соблазнила принца на белом мерседесе, а второй дурачек слез с печи и все порешал.
Востаннє редагувалось
Ромасик
в Нед 27 лис, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Додано: Нед 27 лис, 2022 10:09
Ромасик написав: beee написав:
Скидывался конечно.
Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "
Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.
Ахах. Точно
beee
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Додано: Нед 27 лис, 2022 10:14
Я, доречі, вертаюсь, прихопивши з собою кілька інверторів та газову портативну плитку з балончиками.
До кемпінгу готов!
beee
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Додано: Вів 29 лис, 2022 06:17
antey1969 написав:
Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.
"26 часов не было света и воды" - киевляне рассказали, какая ситуация с коммуникациями в столице
50% жителей Киева все еще остаются без электричества
, а у некоторых так и не заработало отопление. Зато появилась связь – все будет хорошо
https://t.me/c/1210003725/27546
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
vitaliian
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:55
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
https://youtu.be/Yutvt8C4oFE
Відень стає доволі токсичним містом від концентрації тут різної блдоти з України.
Треба повертатись.
Я тут недавно высказался на военной ветке что народ стал терпимее и культурнее. Теперь понимаю почему.
Цілком можливо.
Тебе снятся ночью мои резиновые изделия ? Мог бы сейчас 2-3 штуки взять в тетрис
proftpd66
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