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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 09:49

  rjkz написав:
  beee написав:Сегодня наклал на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите


Cматываетесь потихоньку?

На кого же севен оставляете, а тем более ЯГ? Для кого на генератор скидывались? :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:04

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:07

  beee написав:Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.
  beee написав:Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками

Да-да, одна рагулиха нашла туфельку и соблазнила принца на белом мерседесе, а второй дурачек слез с печи и все порешал.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 27 лис, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:09

  Ромасик написав:
  beee написав:Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.

Ахах. Точно
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я, доречі, вертаюсь, прихопивши з собою кілька інверторів та газову портативну плитку з балончиками.

До кемпінгу готов!
beee
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 06:17

  antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.

"26 часов не было света и воды" - киевляне рассказали, какая ситуация с коммуникациями в столице

50% жителей Киева все еще остаются без электричества, а у некоторых так и не заработало отопление. Зато появилась связь – все будет хорошо
https://t.me/c/1210003725/27546
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:55

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:https://youtu.be/Yutvt8C4oFE
Відень стає доволі токсичним містом від концентрації тут різної блдоти з України.
Треба повертатись.

Я тут недавно высказался на военной ветке что народ стал терпимее и культурнее. Теперь понимаю почему.

Цілком можливо.


Тебе снятся ночью мои резиновые изделия ? Мог бы сейчас 2-3 штуки взять в тетрис
proftpd66
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  #<1 ... 88899091
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