Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал. Активность на уровне марта.
"26 часов не было света и воды" - киевляне рассказали, какая ситуация с коммуникациями в столице 50% жителей Киева все еще остаются без электричества, а у некоторых так и не заработало отопление. Зато появилась связь – все будет хорошо https://t.me/c/1210003725/27546
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27. Говорит после 35 не дают. Видимо подозревают, что заёмщик крякнет раньше выплаты. Переплата 1.8. Думаю, ё маё, и не боятся вот так планировать на десятки лет свою жизнь. Прямо господь бог, а не заёмщики
beee написав:Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27. Говорит после 35 не дают. Видимо подозревают, что заёмщик крякнет раньше выплаты. Переплата 1.8. Думаю, ё маё, и не боятся вот так планировать на десятки лет свою жизнь. Прямо господь бог, а не заёмщики
Удачи. Прага5 за 400 тыс. выбор объектов зашибись, 90 квадратов, 2 санузла, балкон от 6-25 квадратов. В 30км это в поле что ли?