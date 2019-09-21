На кого же севен оставляете, а тем более ЯГ? Для кого на генератор скидывались?
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Додано: Нед 27 лис, 2022 09:49
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:04
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Скидывался конечно.
Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "
Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:07
Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.
Да-да, одна рагулиха нашла туфельку и соблазнила принца на белом мерседесе, а второй дурачек слез с печи и все порешал.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 27 лис, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:09
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:14
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Я, доречі, вертаюсь, прихопивши з собою кілька інверторів та газову портативну плитку з балончиками.
До кемпінгу готов!
Додано: Вів 29 лис, 2022 06:17
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
Додано: Суб 03 гру, 2022 12:21
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27. Говорит после 35 не дают. Видимо подозревают, что заёмщик крякнет раньше выплаты.
Переплата 1.8.
Думаю, ё маё, и не боятся вот так планировать на десятки лет свою жизнь.
Прямо господь бог, а не заёмщики
Додано: Суб 03 гру, 2022 12:39
Удачи. Прага5 за 400 тыс. выбор объектов зашибись, 90 квадратов, 2 санузла, балкон от 6-25 квадратов. В 30км это в поле что ли?
ПС: ипотека в Чехии выросла с 3,75% до 5,75% за время войны в Украине (сейчас может и больше) и рынок недвиги имхо перегрет т.к. покупатели крупные фирмы под пул сдачи в аренду.
Ей Чехия нравится? Как по мне слишком большой разрыв неравенства Прага и все остальные. При условии что старую Прагу я заслуженно считаю одним из самых-присамых красивых городов мира...
ППС: как и у нас надо покупать первичку, экономия по самым скромным наблюдениям 30%, строят чертовски быстро, я не ожидала.
Додано: Суб 03 гру, 2022 16:40
не выдумывайте. новые дома при сдачи посуточно дают 15%++ прибыли годовых. там не может быть 400к. Цена 120к-150к. И там чешская крона
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