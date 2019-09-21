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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192>
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 09:49

  rjkz написав:
  beee написав:Сегодня наклал на счёт PKO 60куе в экв злотых для расчёта с девелопером.
Всё прошло отлично.
Кому нужны подробности, пошаговые инструкции в Варшаве, пишите


Cматываетесь потихоньку?

На кого же севен оставляете, а тем более ЯГ? Для кого на генератор скидывались? :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:04

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:07

  beee написав:Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.
  beee написав:Психотерапевты считают, что всему виной советская методичка воспитания детей вместе с макаренко и советским сказками

Да-да, одна рагулиха нашла туфельку и соблазнила принца на белом мерседесе, а второй дурачек слез с печи и все порешал.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 27 лис, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:09

  Ромасик написав:
  beee написав:Скидывался конечно.

Это ж детская психология: приписывать людям несуществующие черты. помню эти разговоры: "кучма, янык такі хороші, я йому в очі подивився, ну не може він брехати "

Ці руки нічого не крали.
Україна 3000.

Ахах. Точно
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я, доречі, вертаюсь, прихопивши з собою кілька інверторів та газову портативну плитку з балончиками.

До кемпінгу готов!
beee
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 06:17

  antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.

"26 часов не было света и воды" - киевляне рассказали, какая ситуация с коммуникациями в столице

50% жителей Киева все еще остаются без электричества, а у некоторых так и не заработало отопление. Зато появилась связь – все будет хорошо
https://t.me/c/1210003725/27546
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:21

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27. Говорит после 35 не дают. Видимо подозревают, что заёмщик крякнет раньше выплаты.
Переплата 1.8.
Думаю, ё маё, и не боятся вот так планировать на десятки лет свою жизнь.
Прямо господь бог, а не заёмщики
beee
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:39

  beee написав:Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27. Говорит после 35 не дают. Видимо подозревают, что заёмщик крякнет раньше выплаты.
Переплата 1.8.
Думаю, ё маё, и не боятся вот так планировать на десятки лет свою жизнь.
Прямо господь бог, а не заёмщики

Удачи. Прага5 за 400 тыс. выбор объектов зашибись, 90 квадратов, 2 санузла, балкон от 6-25 квадратов. В 30км это в поле что ли?
ПС: ипотека в Чехии выросла с 3,75% до 5,75% за время войны в Украине (сейчас может и больше) и рынок недвиги имхо перегрет т.к. покупатели крупные фирмы под пул сдачи в аренду.
Ей Чехия нравится? Как по мне слишком большой разрыв неравенства Прага и все остальные. При условии что старую Прагу я заслуженно считаю одним из самых-присамых красивых городов мира...
ППС: как и у нас надо покупать первичку, экономия по самым скромным наблюдениям 30%, строят чертовски быстро, я не ожидала.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27.

Ось воно рабство чи вже панщина?
А в той же час в Британії, кожна четверте житло пенсіонерів вартує понад 1 млн., передається нащадкам і якщо врахувати демографію улюблений внук/внучка один на дві спадщини та ще і зійдеться з відповідним об'єктом, то от і всі рівні можливості.
Why inheritance is the dirty secret of the middle classes – harder to talk about than sex https://www.theguardian.com/money/2022/ ... t-than-sex
гугл-переклад
Багатство, придбане молодими, вказує вона, має потужний мультиплікативний ефект. Погасіть свій студентський кредит, і ви зможете заощадити на депозит раніше. Чим раніше ви купите нерухомість, тим швидше гроші, які пішли б на оренду, будують активи, які можуть успадкувати ваші власні діти. Багатство породжує багатство, настільки, що одне дослідження,яке відстежує нащадків багатих вікторіанців, виявило, що їхні праправнуки все ще непропорційно ймовірно будуть заможними через п'ять поколінь. Дехто з сучасників Увагби здобував освіту, яку фінансували бабусі й дідусі: «Тож тепер ваша життєва траєкторія визначається навіть не грошима батьків, а бабусями та дідусями» – як ви з цим конкуруєте?».
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:17

airmax78

ты бы мог сделать х3 на генераторах. Если бы продал в 2020
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 03 гру, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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