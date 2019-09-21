Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал. Активность на уровне марта.
"26 часов не было света и воды" - киевляне рассказали, какая ситуация с коммуникациями в столице 50% жителей Киева все еще остаются без электричества, а у некоторых так и не заработало отопление. Зато появилась связь – все будет хорошо https://t.me/c/1210003725/27546
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27. Говорит после 35 не дают. Видимо подозревают, что заёмщик крякнет раньше выплаты. Переплата 1.8. Думаю, ё маё, и не боятся вот так планировать на десятки лет свою жизнь. Прямо господь бог, а не заёмщики
beee написав:Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27. Говорит после 35 не дают. Видимо подозревают, что заёмщик крякнет раньше выплаты. Переплата 1.8. Думаю, ё маё, и не боятся вот так планировать на десятки лет свою жизнь. Прямо господь бог, а не заёмщики
Удачи. Прага5 за 400 тыс. выбор объектов зашибись, 90 квадратов, 2 санузла, балкон от 6-25 квадратов. В 30км это в поле что ли? ПС: ипотека в Чехии выросла с 3,75% до 5,75% за время войны в Украине (сейчас может и больше) и рынок недвиги имхо перегрет т.к. покупатели крупные фирмы под пул сдачи в аренду. Ей Чехия нравится? Как по мне слишком большой разрыв неравенства Прага и все остальные. При условии что старую Прагу я заслуженно считаю одним из самых-присамых красивых городов мира... ППС: как и у нас надо покупать первичку, экономия по самым скромным наблюдениям 30%, строят чертовски быстро, я не ожидала.
beee написав:Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27.
Ось воно рабство чи вже панщина? А в той же час в Британії, кожна четверте житло пенсіонерів вартує понад 1 млн., передається нащадкам і якщо врахувати демографію улюблений внук/внучка один на дві спадщини та ще і зійдеться з відповідним об'єктом, то от і всі рівні можливості.
Why inheritance is the dirty secret of the middle classes – harder to talk about than sex https://www.theguardian.com/money/2022/ ... t-than-sex гугл-переклад Багатство, придбане молодими, вказує вона, має потужний мультиплікативний ефект. Погасіть свій студентський кредит, і ви зможете заощадити на депозит раніше. Чим раніше ви купите нерухомість, тим швидше гроші, які пішли б на оренду, будують активи, які можуть успадкувати ваші власні діти. Багатство породжує багатство, настільки, що одне дослідження,яке відстежує нащадків багатих вікторіанців, виявило, що їхні праправнуки все ще непропорційно ймовірно будуть заможними через п'ять поколінь. Дехто з сучасників Увагби здобував освіту, яку фінансували бабусі й дідусі: «Тож тепер ваша життєва траєкторія визначається навіть не грошима батьків, а бабусями та дідусями» – як ви з цим конкуруєте?».