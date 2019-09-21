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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:23

  Ой+ написав:
  beee написав:Говорил с айтишницей, берёт ипотеку в Чехии на убогую хату в 30 км от Праги. 400 куе. На 30 лет. Ей 27.

Ось воно рабство чи вже панщина?
А в той же час в Британії, кожна четверте житло пенсіонерів вартує понад 1 млн., передається нащадкам і якщо врахувати демографію улюблений внук/внучка один на дві спадщини та ще і зійдеться з відповідним об'єктом, то от і всі рівні можливості.
Why inheritance is the dirty secret of the middle classes – harder to talk about than sex https://www.theguardian.com/money/2022/ ... t-than-sex
гугл-переклад
Багатство, придбане молодими, вказує вона, має потужний мультиплікативний ефект. Погасіть свій студентський кредит, і ви зможете заощадити на депозит раніше. Чим раніше ви купите нерухомість, тим швидше гроші, які пішли б на оренду, будують активи, які можуть успадкувати ваші власні діти. Багатство породжує багатство, настільки, що одне дослідження,яке відстежує нащадків багатих вікторіанців, виявило, що їхні праправнуки все ще непропорційно ймовірно будуть заможними через п'ять поколінь. Дехто з сучасників Увагби здобував освіту, яку фінансували бабусі й дідусі: «Тож тепер ваша життєва траєкторія визначається навіть не грошима батьків, а бабусями та дідусями» – як ви з цим конкуруєте?».

Прочитал статейку, в принципе у нас тоже самое. Благодаря дедушкам с бабушками оставившим пару квартир и гаражей могу обкладывать буями потенциальных работодателей предлагающих поработать за ЗП в р-не минималки😎. Моя задача это не проипать, а при возможности преумножить и передать детям.
Bolt
 
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