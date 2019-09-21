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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:45
vitaliian написав:
я 500 раз писал напишу 501. Сколько АТБ и эпицентров закрылось? (оккупированные территории не берём там объективные причины).
Можешь написать хоть в 603-й раз
Но в моем городе АТБ работают
С Эпицентром да, жопа.
vitaliian написав:
Когда все обеднеют, в Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО ходить не будут. Все будут покупать у бабок, даже бенз разлитый по бутылкам. У бабок наценка меньше, им не надо содержать помещения, платить зарплаты, налоги. Соответственно Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО закроются.
Сильпо работают, ОККО тоже.
Бедноты не наблюдаю
vitaliian написав:
Вот ещё инфа
Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.
Трындёж и провокация
На хлеб всем хватает
Как бы тебе, не хотелось натрындеть
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:46
pesikot , похоже на то, что ты ничего не понял из его поста
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