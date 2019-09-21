RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:45

  vitaliian написав:я 500 раз писал напишу 501. Сколько АТБ и эпицентров закрылось? (оккупированные территории не берём там объективные причины).

Можешь написать хоть в 603-й раз
Но в моем городе АТБ работают

С Эпицентром да, жопа.

  vitaliian написав:Когда все обеднеют, в Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО ходить не будут. Все будут покупать у бабок, даже бенз разлитый по бутылкам. У бабок наценка меньше, им не надо содержать помещения, платить зарплаты, налоги. Соответственно Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО закроются.

Сильпо работают, ОККО тоже.
Бедноты не наблюдаю

  vitaliian написав:Вот ещё инфа
З початку року обсяги готівкової валюти на руках у населення зросли майже на $10 мільярдів
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/


Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.

Трындёж и провокация
На хлеб всем хватает

Как бы тебе, не хотелось натрындеть
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:46

pesikot , похоже на то, что ты ничего не понял из его поста
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 28.04.20
Подякував: 683 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 102103104105
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 15464
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 22957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 45570
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1627)
01.02.2023 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.