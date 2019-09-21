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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:45
vitaliian написав:
я 500 раз писал напишу 501. Сколько АТБ и эпицентров закрылось? (оккупированные территории не берём там объективные причины).
Можешь написать хоть в 603-й раз
Но в моем городе АТБ работают
С Эпицентром да, жопа.
vitaliian написав:
Когда все обеднеют, в Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО ходить не будут. Все будут покупать у бабок, даже бенз разлитый по бутылкам. У бабок наценка меньше, им не надо содержать помещения, платить зарплаты, налоги. Соответственно Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО закроются.
Сильпо работают, ОККО тоже.
Бедноты не наблюдаю
vitaliian написав:
Вот ещё инфа
Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.
Трындёж и провокация
На хлеб всем хватает
Как бы тебе, не хотелось натрындеть
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:46
pesikot , похоже на то, что ты ничего не понял из его поста
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Додано: Чет 02 лют, 2023 09:28
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:53
Кирпич, который недобросовестные турецкие застройщики используют в несущих конструкциях. Видео напомнило рассказы моего знакомого, который после катастрофического землетрясения 1988 побывал в качестве спасателя в армянском Спитаке. Только там были бетонные плиты, которые пробивались насквозь несильным ударом кулака. На всю жизнь запомнился его рассказ об армянине, который над руинами многоэтажки, под которыми навсегда осталась его семья, ошалелый, без остановки твердил: Я сам строитель, я сам крал цемент... В Армении тогда погибло от 25 (это то что объявила советская власть) до 45 тысяч человек. При том что землетрясение было слабее.
Плахонин А.
На самом деле, дело не в кирпиче (пористый керам.блок) - это заполнитель.
Я смотрю, что теряют устойчивость либо сборные несущ. элементы, либо монолитные соответствующего качества.
Эмираты страдают тем же
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