|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:45
vitaliian написав:
я 500 раз писал напишу 501. Сколько АТБ и эпицентров закрылось? (оккупированные территории не берём там объективные причины).
Можешь написать хоть в 603-й раз
Но в моем городе АТБ работают
С Эпицентром да, жопа.
vitaliian написав:
Когда все обеднеют, в Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО ходить не будут. Все будут покупать у бабок, даже бенз разлитый по бутылкам. У бабок наценка меньше, им не надо содержать помещения, платить зарплаты, налоги. Соответственно Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО закроются.
Сильпо работают, ОККО тоже.
Бедноты не наблюдаю
vitaliian написав:
Вот ещё инфа
Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.
Трындёж и провокация
На хлеб всем хватает
Как бы тебе, не хотелось натрындеть
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7676
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 31 січ, 2023 23:46
pesikot , похоже на то, что ты ничего не понял из его поста
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 лют, 2023 09:28
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1604
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:53
Кирпич, который недобросовестные турецкие застройщики используют в несущих конструкциях. Видео напомнило рассказы моего знакомого, который после катастрофического землетрясения 1988 побывал в качестве спасателя в армянском Спитаке. Только там были бетонные плиты, которые пробивались насквозь несильным ударом кулака. На всю жизнь запомнился его рассказ об армянине, который над руинами многоэтажки, под которыми навсегда осталась его семья, ошалелый, без остановки твердил: Я сам строитель, я сам крал цемент... В Армении тогда погибло от 25 (это то что объявила советская власть) до 45 тысяч человек. При том что землетрясение было слабее.
Плахонин А.
На самом деле, дело не в кирпиче (пористый керам.блок) - это заполнитель.
Я смотрю, что теряют устойчивость либо сборные несущ. элементы, либо монолитные соответствующего качества.
Эмираты страдают тем же
-
beee
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:09
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3537
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 899 раз.
- Подякували: 1900 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 00:00
Proofy написав:
airmax78 написав:
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Если в Рашке не объявят новую мобилизацию - можно сказать - война закончится уже в этом году.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11805
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1751 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лют, 2023 00:26
Zebra написав: Proofy написав:
airmax78 написав:
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Если в Рашке не объявят новую мобилизацию - можно сказать - война закончится уже в этом году.
хперди хпердять, що має підійти остання волна у 100К чмобіків і піднажать в кінці февраля, а далі піде не спад, і потім вжухне по ним до Крима і далі, а з літа потім взнову втаватимуть з колін
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30633
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 2613 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лют, 2023 00:56
Proofy написав:
airmax78 написав:
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Треба слоніка швидко продати за прайс 2008-го року, не заважайте всіх тут веселити)))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12521
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Сер 15 лют, 2023 02:36
Proofy написав:
airmax78 написав:
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Именно! В 15м, по большому счету, ничего не изменилось: как гнили в своей массе, так и продолжали гнить. У той страны не было будущего. Почему я и не хотел ничего покупать после 2015 и больше года сидел в кэше.
Сейчас же идут тектонические сдвиги. Народ изменился. Пророссийская блдота сократилась с +/-30% населения до кучки маргиналов.
24.02.2022 Украина стала совсем другой страной и начала писать свою историю с чистого листа. К сожалению, кровью. Но по-другому истории свободы и независимости пишутся крайне редко.
Возврата к старому нет. Впереди либо смерть, либо светлое будущее.
PS Выборы в Штатах ничего не изменят в поддержке Украины (если не усилят ее). Это очередное заблуждение хуйла.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 15 лют, 2023 02:54, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41879
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5148 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|15497
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|23014
|
|
|212
|45639
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|