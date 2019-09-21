RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:53

  airmax78 написав:
  Proofy написав:
  airmax78 написав:Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
:shock: Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...

Именно! В 15м, по большому счету, ничего не изменилось: как гнили в своей массе, так и продолжали гнить. У той страны не было будущего. Почему я и не хотел ничего покупать после 2015 и больше года сидел в кэше.
Сейчас же идут тектонические сдвиги. Народ изменился. Пророссийская блдота сократилась с +/-30% населения до кучки маргиналов. Возврата к старому нет. Впереди либо смерть, либо светлое будущее.
PS Выборы в Штатах ничего не изменят в поддержке Украины (если не усилят ее). Это очередное заблуждение хуйла.


Какие удивительные метаморфозы.
Помниться, перед крайними президентскими выборами более оголтелого адвоката пороха еще надо было поискать.
А теперь эвонокак. Оказывается при порохе у страны не было будущего. Хотя с этим я согласен, что при пороховоще все было-бы как при овоще. Но тогда меня за это пинали все кому не лень.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14228
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7474 раз.
Подякували: 4508 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 03:04

  rjkz написав:Какие удивительные метаморфозы.
Помниться, перед крайними президентскими выборами более оголтелого адвоката пороха еще надо было поискать.
А теперь эвонокак. Оказывается при порохе у страны не было будущего. Хотя с этим я согласен, что при пороховоще все было-бы как при овоще. Но тогда меня за это пинали все кому не лень.

Это не метаморфозы. Я считаю что если бы Порошенко пошел на второй срок, скорее всего, хло бы не напал. Не знаю чем бы все закончилось в итоге, но с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было. Шансов на быстрые позитивные изменения тоже не было бы, потому что, к сожалению, быстрые изменения всегда идут рука об руку с великими потрясениями. Но это все уже разговоры ни о чем, произошло то, что произошло. Мудрый народ выбрал путь быстрых изменений = путь великих потрясений. Кто я такой чтобы спорить с народом?
airmax78
 
Повідомлень: 41882
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 04:55

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Какие удивительные метаморфозы.
Помниться, перед крайними президентскими выборами более оголтелого адвоката пороха еще надо было поискать.
А теперь эвонокак. Оказывается при порохе у страны не было будущего. Хотя с этим я согласен, что при пороховоще все было-бы как при овоще. Но тогда меня за это пинали все кому не лень.

Это не метаморфозы. Я считаю что если бы Порошенко пошел на второй срок, скорее всего, хло бы не напал. Не знаю чем бы все закончилось в итоге, но с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было. Шансов на быстрые позитивные изменения тоже не было бы, потому что, к сожалению, быстрые изменения всегда идут рука об руку с великими потрясениями. Но это все уже разговоры ни о чем, произошло то, что произошло. Мудрый народ выбрал путь быстрых изменений = путь великих потрясений. Кто я такой чтобы спорить с народом?


Да, я тут согласен - народ, таки-да, таки мудрый. Без юмора.
И то, что если-бы остался порох, то путенападет бы не было. пуйло понимало, что при порохе и нападать не надо. порох устраивал пуйло.
Украина с несистемным Зе - более опасна рашке чем весь блок НАТО вместе взятый.

Ладно, прощаю.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14228
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7474 раз.
Подякували: 4508 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 05:21

  rjkz написав:Украина с несистемным Зе - более опасна рашке чем весь блок НАТО вместе взятый.

Абсолютно не согласен. У хла и его окружения была 100% уверенность в том, что Зеленский - опереточный актер, на которого по телефону наедешь и он обмочится, а если так как 24.02 - то переоденется в женское платье и сдрыснет в течение 15 минут. + Зеленский стремительно терял популярность и поддержку. К войне особо не готовился. Т.е. Зеленского кацапофюреры всерьез вообще не рассматривали. И это их главная ошибка. Но это было непредсказуемо. Невозможно предсказать как поведет себя человек в такой ситуации. Это не моделируется.
Хотя, как говорит Быков: настоящий актер никогда не уйдет со сцены в момент, когда на него смотрят 7+ млрд зрителей. Красиво, но все равно не объясняет произошедшего.
В общем, нам крупно повезло, что Зеленский повел себя в этой ситуации так, как он себя повел. И нам повезло что из всех своих кадровых решений, лучшим, а возможно и единственно хорошим кадровым решением, было назначение Залужного. НО, Залужный-то не из вакуума появился и не из команды 95го квартала.
airmax78
 
Повідомлень: 41882
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 06:40

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Украина с несистемным Зе - более опасна рашке чем весь блок НАТО вместе взятый.

Абсолютно не согласен. У хла и его окружения была 100% уверенность в том, что Зеленский - опереточный актер, на которого по телефону наедешь и он обмочится, а если так как 24.02 - то переоденется в женское платье и сдрыснет в течение 15 минут. + Зеленский стремительно терял популярность и поддержку. К войне особо не готовился. Т.е. Зеленского кацапофюреры всерьез вообще не рассматривали. И это их главная ошибка. Но это было непредсказуемо. Невозможно предсказать как поведет себя человек в такой ситуации. Это не моделируется.
Хотя, как говорит Быков: настоящий актер никогда не уйдет со сцены в момент, когда на него смотрят 7+ млрд зрителей. Красиво, но все равно не объясняет произошедшего.
В общем, нам крупно повезло, что Зеленский повел себя в этой ситуации так, как он себя повел. И нам повезло что из всех своих кадровых решений, лучшим, а возможно и единственно хорошим кадровым решением, было назначение Залужного. НО, Залужный-то не из вакуума появился и не из команды 95го квартала.


Странно, почему я был уверен, что Зе не сдрыснет?
А весь остальной мир был уверен что здрыснет.
Странное высказывание насчет Залужного.
Каким образом могло быть иначе?
Каким образом к его становлению мог иметь отношение Зе или порох.
Это зрелый и состоявшийся человек. Или Зе его должен был родить, отвести в школу за руку, подготовить к службе в армии, быть наставником от лейтенанта до начала войны? И кто вообще может себе представить такую картину?
То-же относится ко всем остальным.
Зе не растит кадры, он имеет дело с живыми, уже существующими людьми. Равно как и все руководители свободных стран. Только в авторитарных странах растят людей для конкретных целей с детства и они могут при одном и том-жн вожде быть ребенком и генералом, ребенком и олимпийским чемпионом. и тд. Вы в курсе как функционирует конвейер подготовки спортсменов в Китае?
Надеюсь, Украина никогда не станет больше ни автократичным государством ни частью оного.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14228
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7474 раз.
Подякували: 4508 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:04

  rjkz написав:Странно, почему я был уверен, что Зе не сдрыснет?
А весь остальной мир был уверен что здрыснет.
Странное высказывание насчет Залужного.
Каким образом могло быть иначе?
Каким образом к его становлению мог иметь отношение Зе или порох.
Это зрелый и состоявшийся человек. Или Зе его должен был родить, отвести в школу за руку, подготовить к службе в армии, быть наставником от лейтенанта до начала войны? И кто вообще может себе представить такую картину?
То-же относится ко всем остальным.
Зе не растит кадры, он имеет дело с живыми, уже существующими людьми. Равно как и все руководители свободных стран. Только в авторитарных странах растят людей для конкретных целей с детства и они могут при одном и том-жн вожде быть ребенком и генералом, ребенком и олимпийским чемпионом. и тд. Вы в курсе как функционирует конвейер подготовки спортсменов в Китае?
Надеюсь, Украина никогда не станет больше ни автократичным государством ни частью оного.

Когда я пишу что Залужный не из вакуума появился - означает лишь то, что если бы в армии при Порохе было все также плохо как до 2014 - то такие люди как Залужный, Сырский, Шаптала, Марченко могли из нее к приходу Зе давно уволиться. И пришлось бы Зе выбирать между условным гелетеем и кузьмуком.
И вот на что Я надеюсь, так это на то, что мы таки начнем учиться у Израиля и после войны создадим комиссию, на подобии той, что была создана после войны Судного дня, которая даст объективную оценку тому что происходило в последние 2.5 года перед войной.
airmax78
 
Повідомлень: 41882
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:23

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

В домовом чате Ярославов Град, привели в пример "Особистий кабінет ОСББ" Креатор - СІТІ.
С удивлением обнаружил, что Креатор-Буд, продолжает работы и сейчас. Этот их флагман - очень достойный проект.
Это именно то, о чём я когда-то писал о них ещё год назад
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 17.12.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:35

  beee написав:В домовом чате Ярославов Град, привели в пример "Особистий кабінет ОСББ" Креатор - СІТІ.
С удивлением обнаружил, что Креатор-Буд, продолжает работы и сейчас. Этот их флагман - очень достойный проект.
Это именно то, о чём я когда-то писал о них ещё год назад

Проект-то достойный, но перспективы строительства туманны. Очень он грандиозный как для сегодняшнего дня.
airmax78
 
Повідомлень: 41882
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:01

  airmax78 написав:с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было
пуйлу не надо была война. Его бы устроили Минск-3 Минск-4 Минск -5 с ещё более унизительными условиями. Это такое самоутверждение "какой он великий если может так смачно унизить Хох.в". А Зеля ему сказал, никуя Минск гавно, выполнять не будем, верните Крым и идите лесом. В этом смысле вы правы. Зеля просто перестал всем врать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16826
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2109 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 15497
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 23015
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 45641
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.