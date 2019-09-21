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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 02:53
airmax78 написав: Proofy написав:
airmax78 написав:
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Именно! В 15м, по большому счету, ничего не изменилось: как гнили в своей массе, так и продолжали гнить. У той страны не было будущего. Почему я и не хотел ничего покупать после 2015 и больше года сидел в кэше.
Сейчас же идут тектонические сдвиги. Народ изменился. Пророссийская блдота сократилась с +/-30% населения до кучки маргиналов. Возврата к старому нет. Впереди либо смерть, либо светлое будущее.
PS Выборы в Штатах ничего не изменят в поддержке Украины (если не усилят ее). Это очередное заблуждение хуйла.
Какие удивительные метаморфозы.
Помниться, перед крайними президентскими выборами более оголтелого адвоката пороха еще надо было поискать.
А теперь эвонокак. Оказывается при порохе у страны не было будущего. Хотя с этим я согласен, что при пороховоще все было-бы как при овоще. Но тогда меня за это пинали все кому не лень.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 03:04
rjkz написав:
Какие удивительные метаморфозы.
Помниться, перед крайними президентскими выборами более оголтелого адвоката пороха еще надо было поискать.
А теперь эвонокак. Оказывается при порохе у страны не было будущего. Хотя с этим я согласен, что при пороховоще все было-бы как при овоще. Но тогда меня за это пинали все кому не лень.
Это не метаморфозы. Я считаю что если бы Порошенко пошел на второй срок, скорее всего, хло бы не напал. Не знаю чем бы все закончилось в итоге, но с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было. Шансов на быстрые позитивные изменения тоже не было бы, потому что, к сожалению, быстрые изменения всегда идут рука об руку с великими потрясениями. Но это все уже разговоры ни о чем, произошло то, что произошло. Мудрый народ выбрал путь быстрых изменений = путь великих потрясений. Кто я такой чтобы спорить с народом?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 04:55
airmax78 написав: rjkz написав:
Какие удивительные метаморфозы.
Помниться, перед крайними президентскими выборами более оголтелого адвоката пороха еще надо было поискать.
А теперь эвонокак. Оказывается при порохе у страны не было будущего. Хотя с этим я согласен, что при пороховоще все было-бы как при овоще. Но тогда меня за это пинали все кому не лень.
Это не метаморфозы. Я считаю что если бы Порошенко пошел на второй срок, скорее всего, хло бы не напал. Не знаю чем бы все закончилось в итоге, но с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было. Шансов на быстрые позитивные изменения тоже не было бы, потому что, к сожалению, быстрые изменения всегда идут рука об руку с великими потрясениями. Но это все уже разговоры ни о чем, произошло то, что произошло. Мудрый народ выбрал путь быстрых изменений = путь великих потрясений. Кто я такой чтобы спорить с народом?
Да, я тут согласен - народ, таки-да, таки мудрый. Без юмора.
И то, что если-бы остался порох, то путенападет бы не было. пуйло понимало, что при порохе и нападать не надо. порох устраивал пуйло.
Украина с несистемным Зе - более опасна рашке чем весь блок НАТО вместе взятый.
Ладно, прощаю.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 05:21
rjkz написав:
Украина с несистемным Зе - более опасна рашке чем весь блок НАТО вместе взятый.
Абсолютно не согласен. У хла и его окружения была 100% уверенность в том, что Зеленский - опереточный актер, на которого по телефону наедешь и он обмочится, а если так как 24.02 - то переоденется в женское платье и сдрыснет в течение 15 минут. + Зеленский стремительно терял популярность и поддержку. К войне особо не готовился. Т.е. Зеленского кацапофюреры всерьез вообще не рассматривали. И это их главная ошибка. Но это было непредсказуемо. Невозможно предсказать как поведет себя человек в такой ситуации. Это не моделируется.
Хотя, как говорит Быков: настоящий актер никогда не уйдет со сцены в момент, когда на него смотрят 7+ млрд зрителей. Красиво, но все равно не объясняет произошедшего.
В общем, нам крупно повезло, что Зеленский повел себя в этой ситуации так, как он себя повел. И нам повезло что из всех своих кадровых решений, лучшим, а возможно и единственно хорошим кадровым решением, было назначение Залужного. НО, Залужный-то не из вакуума появился и не из команды 95го квартала.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 06:40
airmax78 написав: rjkz написав:
Украина с несистемным Зе - более опасна рашке чем весь блок НАТО вместе взятый.
Абсолютно не согласен. У хла и его окружения была 100% уверенность в том, что Зеленский - опереточный актер, на которого по телефону наедешь и он обмочится, а если так как 24.02 - то переоденется в женское платье и сдрыснет в течение 15 минут. + Зеленский стремительно терял популярность и поддержку. К войне особо не готовился. Т.е. Зеленского кацапофюреры всерьез вообще не рассматривали. И это их главная ошибка. Но это было непредсказуемо. Невозможно предсказать как поведет себя человек в такой ситуации. Это не моделируется.
Хотя, как говорит Быков: настоящий актер никогда не уйдет со сцены в момент, когда на него смотрят 7+ млрд зрителей. Красиво, но все равно не объясняет произошедшего.
В общем, нам крупно повезло, что Зеленский повел себя в этой ситуации так, как он себя повел. И нам повезло что из всех своих кадровых решений, лучшим, а возможно и единственно хорошим кадровым решением, было назначение Залужного. НО, Залужный-то не из вакуума появился и не из команды 95го квартала.
Странно, почему я был уверен, что Зе не сдрыснет?
А весь остальной мир был уверен что здрыснет.
Странное высказывание насчет Залужного.
Каким образом могло быть иначе?
Каким образом к его становлению мог иметь отношение Зе или порох.
Это зрелый и состоявшийся человек. Или Зе его должен был родить, отвести в школу за руку, подготовить к службе в армии, быть наставником от лейтенанта до начала войны? И кто вообще может себе представить такую картину?
То-же относится ко всем остальным.
Зе не растит кадры, он имеет дело с живыми, уже существующими людьми. Равно как и все руководители свободных стран. Только в авторитарных странах растят людей для конкретных целей с детства и они могут при одном и том-жн вожде быть ребенком и генералом, ребенком и олимпийским чемпионом. и тд. Вы в курсе как функционирует конвейер подготовки спортсменов в Китае?
Надеюсь, Украина никогда не станет больше ни автократичным государством ни частью оного.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:04
rjkz написав:
Странно, почему я был уверен, что Зе не сдрыснет?
А весь остальной мир был уверен что здрыснет.
Странное высказывание насчет Залужного.
Каким образом могло быть иначе?
Каким образом к его становлению мог иметь отношение Зе или порох.
Это зрелый и состоявшийся человек. Или Зе его должен был родить, отвести в школу за руку, подготовить к службе в армии, быть наставником от лейтенанта до начала войны? И кто вообще может себе представить такую картину?
То-же относится ко всем остальным.
Зе не растит кадры, он имеет дело с живыми, уже существующими людьми. Равно как и все руководители свободных стран. Только в авторитарных странах растят людей для конкретных целей с детства и они могут при одном и том-жн вожде быть ребенком и генералом, ребенком и олимпийским чемпионом. и тд. Вы в курсе как функционирует конвейер подготовки спортсменов в Китае?
Надеюсь, Украина никогда не станет больше ни автократичным государством ни частью оного.
Когда я пишу что Залужный не из вакуума появился - означает лишь то, что если бы в армии при Порохе было все также плохо как до 2014 - то такие люди как Залужный, Сырский, Шаптала, Марченко могли из нее к приходу Зе давно уволиться. И пришлось бы Зе выбирать между условным гелетеем и кузьмуком.
И вот на что Я надеюсь, так это на то, что мы таки начнем учиться у Израиля и после войны создадим комиссию, на подобии той, что была создана после войны Судного дня, которая даст объективную оценку тому что происходило в последние 2.5 года перед войной.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:23
В домовом чате Ярославов Град, привели в пример "Особистий кабінет ОСББ" Креатор - СІТІ.
С удивлением обнаружил, что Креатор-Буд, продолжает работы и сейчас. Этот их флагман - очень достойный проект.
Это именно то, о чём я когда-то писал о них ещё год назад
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beee
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:35
beee написав:
В домовом чате Ярославов Град, привели в пример "Особистий кабінет ОСББ" Креатор - СІТІ.
С удивлением обнаружил, что Креатор-Буд, продолжает работы и сейчас. Этот их флагман - очень достойный проект.
Это именно то, о чём я когда-то писал о них ещё год назад
Проект-то достойный, но перспективы строительства туманны. Очень он грандиозный как для сегодняшнего дня.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 12:01
airmax78 написав:
с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было
пуйлу не надо была война. Его бы устроили Минск-3 Минск-4 Минск -5 с ещё более унизительными условиями. Это такое самоутверждение "какой он великий если может так смачно унизить Хох.в". А Зеля ему сказал, никуя Минск гавно, выполнять не будем, верните Крым и идите лесом. В этом смысле вы правы. Зеля просто перестал всем врать.
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