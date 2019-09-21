Додано: Сер 15 лют, 2023 05:21

rjkz написав: Украина с несистемным Зе - более опасна рашке чем весь блок НАТО вместе взятый.

Украина с несистемным Зе - более опасна рашке чем весь блок НАТО вместе взятый.

Абсолютно не согласен. У хла и его окружения была 100% уверенность в том, что Зеленский - опереточный актер, на которого по телефону наедешь и он обмочится, а если так как 24.02 - то переоденется в женское платье и сдрыснет в течение 15 минут. + Зеленский стремительно терял популярность и поддержку. К войне особо не готовился. Т.е. Зеленского кацапофюреры всерьез вообще не рассматривали. И это их главная ошибка. Но это было непредсказуемо. Невозможно предсказать как поведет себя человек в такой ситуации. Это не моделируется.Хотя, как говорит Быков: настоящий актер никогда не уйдет со сцены в момент, когда на него смотрят 7+ млрд зрителей. Красиво, но все равно не объясняет произошедшего.В общем, нам крупно повезло, что Зеленский повел себя в этой ситуации так, как он себя повел. И нам повезло что из всех своих кадровых решений, лучшим, а возможно и единственно хорошим кадровым решением, было назначение Залужного. НО, Залужный-то не из вакуума появился и не из команды 95го квартала.