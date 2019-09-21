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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:52

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было
пуйлу не надо была война. Его бы устроили Минск-3 Минск-4 Минск -5 с ещё более унизительными условиями. Это такое самоутверждение "какой он великий если может так смачно унизить Хох.в". А Зеля ему сказал, никуя Минск гавно, выполнять не будем, верните Крым и идите лесом. В этом смысле вы правы. Зеля просто перестал всем врать.

Это только "полбеды". Вместе с этим Зе выглядел смешно и неуверенно. А хуйло - уркаган, да еще и из КГБ - решил что клиент готов, поплыл и надо брать. Поэтому для них шоком была метаморфоза, которая с Зе произошла 24.02. Не ожидали они такой реакции от "комедианта", человека, который развлекал их на корпоративах и уебищных голубых огоньках, "марионетки коломойского". Но ведь и мало кто ожидал, кроме, может, самого близкого круга и rjkz. И как я и сказал - поведение человека в такой ситуации трудно спрогнозировать.
airmax78
 
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