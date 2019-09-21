rjkz написав:

Странно, почему я был уверен, что Зе не сдрыснет?А весь остальной мир был уверен что здрыснет.Странное высказывание насчет Залужного.Каким образом могло быть иначе?Каким образом к его становлению мог иметь отношение Зе или порох.Это зрелый и состоявшийся человек. Или Зе его должен был родить, отвести в школу за руку, подготовить к службе в армии, быть наставником от лейтенанта до начала войны? И кто вообще может себе представить такую картину?То-же относится ко всем остальным.Зе не растит кадры, он имеет дело с живыми, уже существующими людьми. Равно как и все руководители свободных стран. Только в авторитарных странах растят людей для конкретных целей с детства и они могут при одном и том-жн вожде быть ребенком и генералом, ребенком и олимпийским чемпионом. и тд. Вы в курсе как функционирует конвейер подготовки спортсменов в Китае?Почему не с 2014 года?Надеюсь, Украина никогда не станет больше ни автократичным государством ни частью оного.