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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Додано: Сер 15 лют, 2023 12:52
vitaliian написав: airmax78 написав:
с большой вероятностью, полномасштабной войны бы не было
пуйлу не надо была война. Его бы устроили Минск-3 Минск-4 Минск -5 с ещё более унизительными условиями. Это такое самоутверждение "какой он великий если может так смачно унизить Хох.в". А Зеля ему сказал, никуя Минск гавно, выполнять не будем, верните Крым и идите лесом. В этом смысле вы правы. Зеля просто перестал всем врать.
Это только "полбеды". Вместе с этим Зе выглядел смешно и неуверенно. А хуйло - уркаган, да еще и из КГБ - решил что клиент готов, поплыл и надо брать. Поэтому для них шоком была метаморфоза, которая с Зе произошла 24.02. Не ожидали они такой реакции от "комедианта", человека, который развлекал их на корпоративах и уебищных голубых огоньках, "марионетки коломойского". Но ведь и мало кто ожидал, кроме, может, самого близкого круга и rjkz. И как я и сказал - поведение человека в такой ситуации трудно спрогнозировать.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:01
airmax78 написав: rjkz написав:
Странно, почему я был уверен, что Зе не сдрыснет?
А весь остальной мир был уверен что здрыснет.
Странное высказывание насчет Залужного.
Каким образом могло быть иначе?
Каким образом к его становлению мог иметь отношение Зе или порох.
Это зрелый и состоявшийся человек. Или Зе его должен был родить, отвести в школу за руку, подготовить к службе в армии, быть наставником от лейтенанта до начала войны? И кто вообще может себе представить такую картину?
То-же относится ко всем остальным.
Зе не растит кадры, он имеет дело с живыми, уже существующими людьми. Равно как и все руководители свободных стран. Только в авторитарных странах растят людей для конкретных целей с детства и они могут при одном и том-жн вожде быть ребенком и генералом, ребенком и олимпийским чемпионом. и тд. Вы в курсе как функционирует конвейер подготовки спортсменов в Китае?
Почему не с 2014 года?
Надеюсь, Украина никогда не станет больше ни автократичным государством ни частью оного.
Когда я пишу что Залужный не из вакуума появился - означает лишь то, что если бы в армии при Порохе было все также плохо как до 2014 - то такие люди как Залужный, Сырский, Шаптала, Марченко могли из нее к приходу Зе давно уволиться. И пришлось бы Зе выбирать между условным гелетеем и кузьмуком.
И вот на что Я надеюсь, так это на то, что мы таки начнем учиться у Израиля и после войны создадим комиссию, на подобии той, что была создана после войны Судного дня, которая даст объективную оценку тому что происходило в последние 2.5 года перед войной.
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