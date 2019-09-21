Додано: Сер 08 лют, 2023 17:53

Кирпич, который недобросовестные турецкие застройщики используют в несущих конструкциях. Видео напомнило рассказы моего знакомого, который после катастрофического землетрясения 1988 побывал в качестве спасателя в армянском Спитаке. Только там были бетонные плиты, которые пробивались насквозь несильным ударом кулака. На всю жизнь запомнился его рассказ об армянине, который над руинами многоэтажки, под которыми навсегда осталась его семья, ошалелый, без остановки твердил: Я сам строитель, я сам крал цемент... В Армении тогда погибло от 25 (это то что объявила советская власть) до 45 тысяч человек. При том что землетрясение было слабее.Плахонин А.На самом деле, дело не в кирпиче (пористый керам.блок) - это заполнитель.Я смотрю, что теряют устойчивость либо сборные несущ. элементы, либо монолитные соответствующего качества.Эмираты страдают тем же