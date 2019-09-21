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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:45
vitaliian написав:
я 500 раз писал напишу 501. Сколько АТБ и эпицентров закрылось? (оккупированные территории не берём там объективные причины).
Можешь написать хоть в 603-й раз
Но в моем городе АТБ работают
С Эпицентром да, жопа.
vitaliian написав:
Когда все обеднеют, в Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО ходить не будут. Все будут покупать у бабок, даже бенз разлитый по бутылкам. У бабок наценка меньше, им не надо содержать помещения, платить зарплаты, налоги. Соответственно Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО закроются.
Сильпо работают, ОККО тоже.
Бедноты не наблюдаю
vitaliian написав:
Вот ещё инфа
Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.
Трындёж и провокация
На хлеб всем хватает
Как бы тебе, не хотелось натрындеть
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pesikot
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:46
pesikot , похоже на то, что ты ничего не понял из его поста
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Damien
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Додано: Чет 02 лют, 2023 09:28
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:53
Кирпич, который недобросовестные турецкие застройщики используют в несущих конструкциях. Видео напомнило рассказы моего знакомого, который после катастрофического землетрясения 1988 побывал в качестве спасателя в армянском Спитаке. Только там были бетонные плиты, которые пробивались насквозь несильным ударом кулака. На всю жизнь запомнился его рассказ об армянине, который над руинами многоэтажки, под которыми навсегда осталась его семья, ошалелый, без остановки твердил: Я сам строитель, я сам крал цемент... В Армении тогда погибло от 25 (это то что объявила советская власть) до 45 тысяч человек. При том что землетрясение было слабее.
Плахонин А.
На самом деле, дело не в кирпиче (пористый керам.блок) - это заполнитель.
Я смотрю, что теряют устойчивость либо сборные несущ. элементы, либо монолитные соответствующего качества.
Эмираты страдают тем же
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beee
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:09
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Ірина_
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:23
В домовом чате Ярославов Град, привели в пример "Особистий кабінет ОСББ" Креатор - СІТІ.
С удивлением обнаружил, что Креатор-Буд, продолжает работы и сейчас. Этот их флагман - очень достойный проект.
Это именно то, о чём я когда-то писал о них ещё год назад
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beee
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:35
beee написав:
В домовом чате Ярославов Град, привели в пример "Особистий кабінет ОСББ" Креатор - СІТІ.
С удивлением обнаружил, что Креатор-Буд, продолжает работы и сейчас. Этот их флагман - очень достойный проект.
Это именно то, о чём я когда-то писал о них ещё год назад
Проект-то достойный, но перспективы строительства туманны. Очень он грандиозный как для сегодняшнего дня.
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airmax78
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Додано: Сер 15 лют, 2023 12:26
барабашов написав:
А стройматериалы подорожали огого, некоторые за год как бананы и пропали ещё из продажи(гипсокартон есть при уничтоженном заводе в Соледаре?). Резон какой
у меня сосед тоже начал ремонт, вчера завозил строй материалы, заблокировал дверь в парадную в открытом положении, говорю ему ты чё делаешь совсем с головой плохо, зима на улице. Мне на 2м этаже по расходу газа сразу чувствуется когда дверь во двор открытая. Уже и доводчик ставили и замок кодовый. Бесполезно. Какой то идиот всегда заблокирует доводчик внизу кирпичем. Надо верёвочку на катушку привязывать и из квартиры как удочкой закрывать.
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vitaliian
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Додано: Чет 16 лют, 2023 22:18
Перед покупкой недвиги не поленитесь закинуть объяву на форум, большая скидка будет обеспечена))
Забавная история приключилась 15 лет назад с д.н.
С коллегой они продвигали свои наработки в области воздушного отопления с рекуперацией. В голову им пришла гениальная идея продвинуться на одном тематическом форуме на примере каркасника))
Серёга, Серёгаааа. Там люди, покупают остаток кабеля и делают тест на горючесть зажигалкой блин, куда ты лезешь
Кароч, с их идеей их там с овном смешали, переработали и выплюнули. Лучшая антиреклама.
М-маркетинг, пхахаха
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beee
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 02:34
airmax78 пока аж 1 дом сдали - за квартирами в остальные наверняка очередь до политеха
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Minnie Mouse
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