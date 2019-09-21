RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 08:22

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaliian написав:Вот ещё инфа
З початку року обсяги готівкової валюти на руках у населення зросли майже на $10 мільярдів
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/

Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.

Коли навчишся читати?
Таку тенденцію у Нацбанку пов'язують передусім зі зняттям готівки українцями, які виїхали за кордон.

"З початку повномасштабної війни обсяги готівкової іноземної валюти поза банками суттєво зросли на тлі збільшення зняття готівки з карток за кордоном українцями, які вимушено покинули Україну та знайшли прихисток за кордоном", – додають в НБУ.

Тобто я в польском банкоматі знімаю злоті, а у Віталіана ярд доларів приросту на КРЖН :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7269
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 08:26

BIGor про карточный туризм не слышали?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16873
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:43

  vitaliian написав:BIGor про карточный туризм не слышали?

З поточним курсом, комісіями банків цей туризм майже здох. Для малозабеспечених верств прикордонних нас. пунктів.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 181
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 15499
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 23019
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 45657
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3607)
17.02.2023 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.