Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.
Коли навчишся читати?
Таку тенденцію у Нацбанку пов'язують передусім зі зняттям готівки українцями, які виїхали за кордон.
"З початку повномасштабної війни обсяги готівкової іноземної валюти поза банками суттєво зросли на тлі збільшення зняття готівки з карток за кордоном українцями, які вимушено покинули Україну та знайшли прихисток за кордоном", – додають в НБУ.
Тобто я в польском банкоматі знімаю злоті, а у Віталіана ярд доларів приросту на КРЖН