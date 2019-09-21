RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:47

лайфхак

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

Зображення
Зображення

Ехххххх.... - значить не першим я буду з концептуальним лофтом в своєму смарті після війни/нашої перемоги з поварбованими овноблоками структурною фарбою :D :mrgreen:

п.с.
Там на фото в туалеті - погано зробили(шви видно - не гарно)
А треба було дуже волохатим... :oops: валиком пройтись зі структурою фарбою!
І все було б 👍

як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лют, 2023 23:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30805
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2620 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:50

  beee написав:Например вот квартира зачем здесь ремонт? Завози мебель и живи
Зображення

Грей бокс. Но можно лучше. Целесообразность стяжки под большим вопросом.
airmax78
 
Повідомлень: 41967
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5152 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:07

  airmax78 написав:
  beee написав:Например вот квартира зачем здесь ремонт? Завози мебель и живи
Зображення

Грей бокс. Но можно лучше. Целесообразность стяжки под большим вопросом.

Лазерна стяжка підлоги і рівні стіни то вже пів ремонту. Батареї не видно і навіть виводів під неї. Якщо вже є стяжка.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1372 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:18

  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 18.03.21
Подякував: 172 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:21

  Успіх написав:
  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁

там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30805
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2620 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:55

  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html
Bolt
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:17

  Bolt написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))

Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html

Какое-то гавно за 2000. Вот тут человек делает нормальные столы из сосны по вашим размерам. Я несколько раз заказывал. Цены 1300-1800
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dets ... Is4p0.html

По крайней мере у столешниц закругленные углы, если ребенок споткнется. Ну и вид абсолютно другой
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 16974
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2114 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:05

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁

там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
Навіщо витрачати три дні, якщо за один день можна справитись, тримаючи однією рукою волохатий валік :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 18.03.21
Подякував: 172 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві можливий землетрус магнітудою 7 балів, про це сказав директор Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера

Смешно?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 402
З нами з: 17.12.22
Подякував: 27 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitoz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 15535
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 23062
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 45719
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.