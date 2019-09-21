Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лют, 2023 23:47
Успіх написав:
Ехххххх.... - значить не першим я буду з концептуальним лофтом в своєму смарті після війни/нашої перемоги з поварбованими овноблоками структурною фарбою
п.с.
Там на фото в туалеті - погано зробили(шви видно - не гарно)
А треба було дуже волохатим...
валиком пройтись зі структурою фарбою!
І все було б 👍
як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць
Востаннє редагувалось
flyman
в Нед 26 лют, 2023 23:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:50
beee написав:
Например вот квартира зачем здесь ремонт? Завози мебель и живи
Грей бокс. Но можно лучше. Целесообразность стяжки под большим вопросом.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:18
flyman написав:
як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць
Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:21
Успіх написав: flyman написав:
як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць
Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁
там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:55
beee написав:
Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))
Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:17
Какое-то гавно за 2000. Вот тут человек делает нормальные столы из сосны по вашим размерам. Я несколько раз заказывал. Цены 1300-1800
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dets ... Is4p0.html
По крайней мере у столешниц закругленные углы, если ребенок споткнется. Ну и вид абсолютно другой
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:05
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць
Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁
там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
Навіщо витрачати три дні, якщо за один день можна справитись, тримаючи однією рукою волохатий валік
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Додано: Пон 27 лют, 2023 16:59
У Києві можливий землетрус магнітудою 7 балів, про це сказав директор Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера
Смешно?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:18
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