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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:47

лайфхак

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

Зображення
Зображення

Ехххххх.... - значить не першим я буду з концептуальним лофтом в своєму смарті після війни/нашої перемоги з поварбованими овноблоками структурною фарбою :D :mrgreen:

п.с.
Там на фото в туалеті - погано зробили(шви видно - не гарно)
А треба було дуже волохатим... :oops: валиком пройтись зі структурою фарбою!
І все було б 👍

як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лют, 2023 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:50

  beee написав:Например вот квартира зачем здесь ремонт? Завози мебель и живи
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Грей бокс. Но можно лучше. Целесообразность стяжки под большим вопросом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:07

  airmax78 написав:
  beee написав:Например вот квартира зачем здесь ремонт? Завози мебель и живи
Зображення

Грей бокс. Но можно лучше. Целесообразность стяжки под большим вопросом.

Лазерна стяжка підлоги і рівні стіни то вже пів ремонту. Батареї не видно і навіть виводів під неї. Якщо вже є стяжка.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:18

  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:21

  Успіх написав:
  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁

там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:55

  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:17

  Bolt написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))

Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html

Какое-то гавно за 2000. Вот тут человек делает нормальные столы из сосны по вашим размерам. Я несколько раз заказывал. Цены 1300-1800
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dets ... Is4p0.html

По крайней мере у столешниц закругленные углы, если ребенок споткнется. Ну и вид абсолютно другой
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:05

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁

там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
Навіщо витрачати три дні, якщо за один день можна справитись, тримаючи однією рукою волохатий валік :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві можливий землетрус магнітудою 7 балів, про це сказав директор Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера

Смешно?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:18

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

https://blog.olx.ua/30881/rinok-orendi- ... annja-cin/
Faceless
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