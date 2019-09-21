По Львову статистика дана явно для новобудов, з півжлобеконом-бізнес ремонтом. По совкошлаку, думаю,ціна на 2-3 кг менше, а може і на всі 5.
Сам моніторб ОЛХ, з метою, порахувати на скільки на кинути оренду квартиранту, щоб не втік.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:38
По Львову статистика дана явно для новобудов, з півжлобеконом-бізнес ремонтом. По совкошлаку, думаю,ціна на 2-3 кг менше, а може і на всі 5.
Сам моніторб ОЛХ, з метою, порахувати на скільки на кинути оренду квартиранту, щоб не втік.
|