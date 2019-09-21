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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:38

  Faceless написав:https://blog.olx.ua/30881/rinok-orendi-zhitla-pid-chas-vijni-pikovi-periodi-ta-kolivannja-cin/

По Львову статистика дана явно для новобудов, з півжлобеконом-бізнес ремонтом. По совкошлаку, думаю,ціна на 2-3 кг менше, а може і на всі 5.
Сам моніторб ОЛХ, з метою, порахувати на скільки на кинути оренду квартиранту, щоб не втік.
Bolt
 
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  #<1 ... 105106107108
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