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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:48

  Bolt написав:
  Faceless написав:https://blog.olx.ua/30881/rinok-orendi-zhitla-pid-chas-vijni-pikovi-periodi-ta-kolivannja-cin/

По Львову статистика дана явно для новобудов, з півжлобеконом-бізнес ремонтом. По совкошлаку, думаю,ціна на 2-3 кг менше, а може і на всі 5.
Сам моніторб ОЛХ, з метою, порахувати на скільки на кинути оренду квартиранту, щоб не втік.

а почем сдаете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:06

На 12 хв, те, що тут всіх цікавить. :
https://youtu.be/XnzJ1vR_WWE
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:16

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  Faceless написав:https://blog.olx.ua/30881/rinok-orendi-zhitla-pid-chas-vijni-pikovi-periodi-ta-kolivannja-cin/

По Львову статистика дана явно для новобудов, з півжлобеконом-бізнес ремонтом. По совкошлаку, думаю,ціна на 2-3 кг менше, а може і на всі 5.
Сам моніторб ОЛХ, з метою, порахувати на скільки на кинути оренду квартиранту, щоб не втік.

а почем сдаете?

Двушка 48 кв м.Економ ремонт, мебель бабкина, кроме новой кухни. Минут 40 пешком до центра Львова. 7 кг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:38

Bolt если не убитая то дёшево имхо, 500 смело добавляйте, 1000 может ударить его по финансам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:46

У пошуках справедливості...

  Hotab написав:Щодо тих, хто втратив житло в селах. В селах Чернігівщини так само по 1-2 тисячі дол пустують хати. Переселенці можуть сміливо заїжджати. Роботи звичайно майже нема, але в селах Луганщини її теж, мені здається, не було. Ну а щодо квартир в обласних центрах, тут звичайно вхідний квиток на десятки тисяч уо. Тут не так просто переїхати з умовного Маріуполя в рівноцінне місто

"Якби я була цариця..."© :mrgreen:
Пропоную свої думки/пропозиції ;)
Можна зробити так:
1. Якщо зруйнована хатинка/будинок в селі - то пропонувати людям аналоги по метражу такі ж хатинки/будинки в селах ЗУ і, після заселення, давати ще й "підбадьоруючу" допомогу у розмірі 5Кгрн/міс на кожного члена сім'ї протягом року!
2. Якщо зруйнована квартира в багатоквартирному будинку в райцентрі/невеликому містечку/великому місті і він НЕ підлягає ремонту/відновленню - то пропонувати людям аналогічні квартири з таким же метражем в райцентрах/невеличких містечках/великих містах ЗУ!
3. Якщо по пункту 2. є бажаючі переселитись зі зруйнованого міста в села ЗУ, то їм пропонувати хати/будинки х2 по метражу від їхньої квартири + компенсаційну допомогу(розтягнуту на рік часу)після заселення у розмірі 5Кгрн на кожен м2 їхньої зруйнованої квартири!(тобто, зруйнована квартира мала 100м2 - то компенсація 500Кгрн протягом року)

Це все☝️ звичайно можна підкорегувати... - але використати це, як "чорновик" - чому б і ні? :wink: :D
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:49

  Успіх написав:1. Якщо зруйнована хатинка/будинок в селі - то пропонувати людям аналоги по метражу такі ж хатинки/будинки в селах ЗУ і, після заселення, давати ще й "підбадьоруючу" допомогу у розмірі 5Кгрн/міс на кожного члена сім'ї протягом року!
погрызутся с местными аборигенами за віру і мову
  Успіх написав:Якщо зруйнована квартира в багатоквартирному будинку в райцентрі/невеликому містечку/великому місті і він НЕ підлягає ремонту/відновленню - то пропонувати людям аналогічні квартири з таким же метражем в райцентрах/невеличких містечках/великих містах ЗУ!
А больницы, школы и все остальное на ЗУ есть, чтобы проглотить пару миллионов беженцев с Донецкой-Луганской областей? дороги выдержат такой наплыв транспорта?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 бер, 2023 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:03

  vitaliian написав:погрызутся с местными аборигенами за віру і мову
Нічого, нічого - якраз будуть прививати переселенцям там віру і мову :D
  vitaliian написав:А больницы, школы и все остальное на ЗУ есть, чтобы проглотить пару миллионов беженцев с Донецкой-Луганской областей? дороги выдержат такой наплыв транспорта?

Так паралельно і збільшувати/будувати лікарні/школи/садочки...
Краще лише це☝️ добудувати на ЗУ, ніж майже все з нуля, наприклад, в Маріуполі, чи Бахмуті.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:18

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaliian написав:А больницы, школы и все остальное на ЗУ есть, чтобы проглотить пару миллионов беженцев с Донецкой-Луганской областей?

ИМХО нічого додатково будувати не доведеться (за винятком Львова). Біженці з Донбасу якраз компенсують відтік заробітчан із Ужгорода чи Луцька, який буде після відкриття кордонів.
Дюрі-бачі
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