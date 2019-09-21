Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По Львову статистика дана явно для новобудов, з півжлобеконом-бізнес ремонтом. По совкошлаку, думаю,ціна на 2-3 кг менше, а може і на всі 5. Сам моніторб ОЛХ, з метою, порахувати на скільки на кинути оренду квартиранту, щоб не втік.
По Львову статистика дана явно для новобудов, з півжлобеконом-бізнес ремонтом. По совкошлаку, думаю,ціна на 2-3 кг менше, а може і на всі 5. Сам моніторб ОЛХ, з метою, порахувати на скільки на кинути оренду квартиранту, щоб не втік.
а почем сдаете?
Двушка 48 кв м.Економ ремонт, мебель бабкина, кроме новой кухни. Минут 40 пешком до центра Львова. 7 кг.
Hotab написав:Щодо тих, хто втратив житло в селах. В селах Чернігівщини так само по 1-2 тисячі дол пустують хати. Переселенці можуть сміливо заїжджати. Роботи звичайно майже нема, але в селах Луганщини її теж, мені здається, не було. Ну а щодо квартир в обласних центрах, тут звичайно вхідний квиток на десятки тисяч уо. Тут не так просто переїхати з умовного Маріуполя в рівноцінне місто
Успіх написав:1. Якщо зруйнована хатинка/будинок в селі - то пропонувати людям аналоги по метражу такі ж хатинки/будинки в селах ЗУ і, після заселення, давати ще й "підбадьоруючу" допомогу у розмірі 5Кгрн/міс на кожного члена сім'ї протягом року!
погрызутся с местными аборигенами за віру і мову
Успіх написав:Якщо зруйнована квартира в багатоквартирному будинку в райцентрі/невеликому містечку/великому місті і він НЕ підлягає ремонту/відновленню - то пропонувати людям аналогічні квартири з таким же метражем в райцентрах/невеличких містечках/великих містах ЗУ!
А больницы, школы и все остальное на ЗУ есть, чтобы проглотить пару миллионов беженцев с Донецкой-Луганской областей? дороги выдержат такой наплыв транспорта?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 бер, 2023 12:53, всього редагувалось 1 раз.