В Україні створили держреєстр пошкодженого та зруйнованого майна

Законом також передбачили порядок компенсації від держави.



Верховна Рада України на засіданні 23 лютого проголосувала за Закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.



За закон в цілому проголосували 275 нардепів, передає кореспондент LB.



Закон передбачає «створення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації як єдиної державної інформаційно-комунікаційної системи, яка призначена для збирання, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації (документів) про майно, яке пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, власників такого майна, компенсацію за пошкодження та знищення такого майна та іншу інформацію (документи)», — зазначено в записці.



Фінансування робіт зі створення такого програмного забезпечення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації буде здійснюватися коштом міжнародної технічної допомоги.



Закон передбачає, що компенсація надається у вигляді:



а) грошової компенсації шляхом перерахування грошових коштів напоточний рахунок отримувача компенсації;



б) об’єкта нерухомого майна шляхом фінансування його будівництва;



в) фінансування виконання будівельних робіт з відновленняпошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку;



В аналітиці Transparency International Ukraine разом із коаліцією RISE Ukraine зазначено, що компенсації надаватимуть виключно за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року. Закон буде діяти протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться (знаходився).



Закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території. Компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції.



Право на компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками. Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.



За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо – для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них. Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.



У власників приватних будинків буде вибір — отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.



Граничний розмір компенсації — і грошової, і у вигляді житлового сертифіката — відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат. Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено. Якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від рф для відшкодування збитків.



Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання — її можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення. До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення.



Розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. Такі комісії створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

