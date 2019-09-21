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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:05

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

BIGor написав:Вісті з полів регіонів. Почали будувати за кошти іноземних партнерів з однієї країни житло для ВПО. Але місто має виконати частину робіт по підготовці земельної ділянки, комунікації ітд. Влада в Києві взагалі абстрагувалася від цієї проблеми... Дають на це 0 грн. 0 коп.


Взагалі то зрозуміло, чого влада в Києві абстрагувалася - логічніше будувати то житло саме в регіонах.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:16

  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів регіонів. Почали будувати за кошти іноземних партнерів з однієї країни житло для ВПО. Але місто має виконати частину робіт по підготовці земельної ділянки, комунікації ітд. Влада в Києві взагалі абстрагувалася від цієї проблеми... Дають на це 0 грн. 0 коп.


Взагалі то зрозуміло, чого влада в Києві абстрагувалася - логічніше будувати то житло саме в регіонах.

Не в тому питання, Україна отримує мільярди на відновлення - а гроші десь осідають у Києві і не доходять до регіонів. На паперах виходить має бути парадайз - а в реальності - "Дьєнег ньєт, но ві дьєржітесь"
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:24

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

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  #<1 ... 109110111112
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