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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:16
Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів регіонів. Почали будувати за кошти іноземних партнерів з однієї країни житло для ВПО. Але місто має виконати частину робіт по підготовці земельної ділянки, комунікації ітд. Влада в Києві взагалі абстрагувалася від цієї проблеми... Дають на це 0 грн. 0 коп.
Взагалі то зрозуміло, чого влада в Києві абстрагувалася - логічніше будувати то житло саме в регіонах.
Не в тому питання, Україна отримує мільярди на відновлення - а гроші десь осідають у Києві і не доходять до регіонів. На паперах виходить має бути парадайз - а в реальності - "Дьєнег ньєт, но ві дьєржітесь"
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:24
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:41
в обзоре о стремительно дешевеющих теслах в США, Демуро говорит, что самая главная причина - это повышение ипотечных ставок, которые оставили без работы множество ипотечных брокеров, риелторов, избавляющихся от авто.
На сколько это правда?
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beee
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:54
beee написав:
в обзоре о стремительно дешевеющих теслах в США, Демуро говорит, что самая главная причина - это повышение ипотечных ставок, которые оставили без работы множество ипотечных брокеров, риелторов, избавляющихся от авто.
На сколько это правда?
Я мониторю зип код в котором живу - в целом, цены снижаются и продажи идут очень медленно. Не редки отмены сделок, когда предапрувленный на мортгидж байер на клозинг получает отказ.
Много квартир продается уже годами, квартиры под рент не интересны ввиду снижения цен и высоких ставок.
Чтобы было понятно, раньше, в доме где я сейчас живу, квартиры на маркет могли и не выходить - покупались знакомыми и родственниками как только человек решил продать. Сейчас, с горем пополам, на протяжении пары+ лет, попродавались почти все квартиры, осталась одна, по ней уже цену скинули с 335 куе начальных до 250. Нашелся покупатель, но в последний момент ему отказали и квартиру на маркет опять не выставили. Чего-то ждут наверное.
Поэтому, в значительной степени правда.
При этом, рынок аренды довольно бойкий, но на нем так не заработаешь как на пролдажах. И, думаю, носит временный характер, обусловленный наплывом беженцев.
Когда я начал только мониторить, студии начинались с 200 куе, 1 бдрм с 300.
Сейчас студии со 140, 1 бдрм с 250, эта отмененная сделка - 2 бдрм (J-4) под ремонт, состояние "после бабушки" в буквальном смысле.
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rjkz
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:21
rjkz написав: beee написав:
в обзоре о стремительно дешевеющих теслах в США, Демуро говорит, что самая главная причина - это повышение ипотечных ставок, которые оставили без работы множество ипотечных брокеров, риелторов, избавляющихся от авто.
На сколько это правда?
Я мониторю зип код в котором живу - в целом, цены снижаются и продажи идут очень медленно. Не редки отмены сделок, когда предапрувленный на мортгидж байер на клозинг получает отказ.
Много квартир продается уже годами, квартиры под рент не интересны ввиду снижения цен и высоких ставок.
Чтобы было понятно, раньше, в доме где я сейчас живу, квартиры на маркет могли и не выходить - покупались знакомыми и родственниками как только человек решил продать. Сейчас, с горем пополам, на протяжении пары+ лет, попродавались почти все квартиры, осталась одна, по ней уже цену скинули с 335 куе начальных до 250. Нашелся покупатель, но в последний момент ему отказали и квартиру на маркет опять не выставили. Чего-то ждут наверное.
Поэтому, в значительной степени правда.
При этом, рынок аренды довольно бойкий, но на нем так не заработаешь как на пролдажах. И, думаю, носит временный характер, обусловленный наплывом беженцев.
Когда я начал только мониторить, студии начинались с 200 куе, 1 бдрм с 300.
Сейчас студии со 140, 1 бдрм с 250, эта отмененная сделка - 2 бдрм (J-4) под ремонт, состояние "после бабушки" в буквальном смысле.
Спасибо. Инфа очень интересная и уникальная
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beee
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:57
Я очень приятный человек.
Могу зайти, поделиться инфой, пошутить, дискутировать три года и навсегда исчезнуть из вашей жизни
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beee
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Додано: Сер 08 бер, 2023 00:40
beee написав:
Я очень приятный человек.
Могу зайти, поделиться инфой, пошутить, дискутировать три года и навсегда исчезнуть из вашей жизни
Що, все таки продали ЯГ та...
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drevlyanin
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