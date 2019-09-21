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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:16

  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів регіонів. Почали будувати за кошти іноземних партнерів з однієї країни житло для ВПО. Але місто має виконати частину робіт по підготовці земельної ділянки, комунікації ітд. Влада в Києві взагалі абстрагувалася від цієї проблеми... Дають на це 0 грн. 0 коп.


Взагалі то зрозуміло, чого влада в Києві абстрагувалася - логічніше будувати то житло саме в регіонах.

Не в тому питання, Україна отримує мільярди на відновлення - а гроші десь осідають у Києві і не доходять до регіонів. На паперах виходить має бути парадайз - а в реальності - "Дьєнег ньєт, но ві дьєржітесь"
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:24

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:41

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

в обзоре о стремительно дешевеющих теслах в США, Демуро говорит, что самая главная причина - это повышение ипотечных ставок, которые оставили без работы множество ипотечных брокеров, риелторов, избавляющихся от авто.
На сколько это правда?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:54

  beee написав:в обзоре о стремительно дешевеющих теслах в США, Демуро говорит, что самая главная причина - это повышение ипотечных ставок, которые оставили без работы множество ипотечных брокеров, риелторов, избавляющихся от авто.
На сколько это правда?


Я мониторю зип код в котором живу - в целом, цены снижаются и продажи идут очень медленно. Не редки отмены сделок, когда предапрувленный на мортгидж байер на клозинг получает отказ.
Много квартир продается уже годами, квартиры под рент не интересны ввиду снижения цен и высоких ставок.
Чтобы было понятно, раньше, в доме где я сейчас живу, квартиры на маркет могли и не выходить - покупались знакомыми и родственниками как только человек решил продать. Сейчас, с горем пополам, на протяжении пары+ лет, попродавались почти все квартиры, осталась одна, по ней уже цену скинули с 335 куе начальных до 250. Нашелся покупатель, но в последний момент ему отказали и квартиру на маркет опять не выставили. Чего-то ждут наверное.
Поэтому, в значительной степени правда.
При этом, рынок аренды довольно бойкий, но на нем так не заработаешь как на пролдажах. И, думаю, носит временный характер, обусловленный наплывом беженцев.
Когда я начал только мониторить, студии начинались с 200 куе, 1 бдрм с 300.
Сейчас студии со 140, 1 бдрм с 250, эта отмененная сделка - 2 бдрм (J-4) под ремонт, состояние "после бабушки" в буквальном смысле.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:21

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

rjkz написав:
  beee написав:в обзоре о стремительно дешевеющих теслах в США, Демуро говорит, что самая главная причина - это повышение ипотечных ставок, которые оставили без работы множество ипотечных брокеров, риелторов, избавляющихся от авто.
На сколько это правда?


Я мониторю зип код в котором живу - в целом, цены снижаются и продажи идут очень медленно. Не редки отмены сделок, когда предапрувленный на мортгидж байер на клозинг получает отказ.
Много квартир продается уже годами, квартиры под рент не интересны ввиду снижения цен и высоких ставок.
Чтобы было понятно, раньше, в доме где я сейчас живу, квартиры на маркет могли и не выходить - покупались знакомыми и родственниками как только человек решил продать. Сейчас, с горем пополам, на протяжении пары+ лет, попродавались почти все квартиры, осталась одна, по ней уже цену скинули с 335 куе начальных до 250. Нашелся покупатель, но в последний момент ему отказали и квартиру на маркет опять не выставили. Чего-то ждут наверное.
Поэтому, в значительной степени правда.
При этом, рынок аренды довольно бойкий, но на нем так не заработаешь как на пролдажах. И, думаю, носит временный характер, обусловленный наплывом беженцев.
Когда я начал только мониторить, студии начинались с 200 куе, 1 бдрм с 300.
Сейчас студии со 140, 1 бдрм с 250, эта отмененная сделка - 2 бдрм (J-4) под ремонт, состояние "после бабушки" в буквальном смысле.
Спасибо. Инфа очень интересная и уникальная
beee
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:57

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я очень приятный человек.
Могу зайти, поделиться инфой, пошутить, дискутировать три года и навсегда исчезнуть из вашей жизни
beee
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:40

  beee написав:Я очень приятный человек.
Могу зайти, поделиться инфой, пошутить, дискутировать три года и навсегда исчезнуть из вашей жизни


Що, все таки продали ЯГ та...
drevlyanin
 
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