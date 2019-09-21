Додано: Нед 05 бер, 2023 20:54

beee написав: в обзоре о стремительно дешевеющих теслах в США, Демуро говорит, что самая главная причина - это повышение ипотечных ставок, которые оставили без работы множество ипотечных брокеров, риелторов, избавляющихся от авто.

На сколько это правда? в обзоре о стремительно дешевеющих теслах в США, Демуро говорит, что самая главная причина - это повышение ипотечных ставок, которые оставили без работы множество ипотечных брокеров, риелторов, избавляющихся от авто.На сколько это правда?

Я мониторю зип код в котором живу - в целом, цены снижаются и продажи идут очень медленно. Не редки отмены сделок, когда предапрувленный на мортгидж байер на клозинг получает отказ.Много квартир продается уже годами, квартиры под рент не интересны ввиду снижения цен и высоких ставок.Чтобы было понятно, раньше, в доме где я сейчас живу, квартиры на маркет могли и не выходить - покупались знакомыми и родственниками как только человек решил продать. Сейчас, с горем пополам, на протяжении пары+ лет, попродавались почти все квартиры, осталась одна, по ней уже цену скинули с 335 куе начальных до 250. Нашелся покупатель, но в последний момент ему отказали и квартиру на маркет опять не выставили. Чего-то ждут наверное.Поэтому, в значительной степени правда.При этом, рынок аренды довольно бойкий, но на нем так не заработаешь как на пролдажах. И, думаю, носит временный характер, обусловленный наплывом беженцев.Когда я начал только мониторить, студии начинались с 200 куе, 1 бдрм с 300.Сейчас студии со 140, 1 бдрм с 250, эта отмененная сделка - 2 бдрм (J-4) под ремонт, состояние "после бабушки" в буквальном смысле.