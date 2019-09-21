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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:49

  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.



нет, бабка не сможет свои права устанавливать, качать, только ОСББ.
но и бабке никак не могут отказать в ключах.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:11

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.

звідки ти думаєш, що хтось думає про те що бабка думає.
Мова була про факт, що "бабку не пустили в парадне" де в неї житло, бо так ОСББ рішило рішенням


ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру?
хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру.
Ви щось придумали, не вірю я в таке.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:28

  Raymond написав:ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру?
хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру.
Ви щось придумали, не вірю я в таке
бабка ничего не платит на собрания не ходит, управителю хамит, соседям хамит, а за ней значит должны были бегать, ей ключи на блюдечке приносить, серьезно? В уставе осбб нянек и сиделок нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:32

  vitaliian написав:
  Raymond написав:ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру?
хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру.
Ви щось придумали, не вірю я в таке
бабка ничего не платит на собрания не ходит, управителю хамит, а за ней значит должны были бегать ей ключи приносить, серьезно?



ну если не платит ежемесячные платежи, так подавайте в суд!
на собрание ходить это ее личное дело! если она не ходит, значит в ссоре с ОСББ.
Бегать не нужно за ней, но если замок поставили, то она должна обратится в ОСББ за ключами и ей не должны отказывать и предоставить эти ключи!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:36

Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.
  Raymond написав:но и бабке никак не могут отказать в ключах.
в ключах отказать не могут, а в требовании снять домофон ей отказали.

мораль не в том кто прав кто виноват, осбб бывают разные, но осбб это порядок. А бабки родом из хрущей любят хаос и кошек, а порядку сопротивляются.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 бер, 2023 13:31, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:12

  vitaliian написав:Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.

Ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замок в парадне) мають проголосувати 100% власників, але і це не достатньо

https://biz.ligazakon.net/news/198110_osbb-ne-mozhe-zablokuvati-elektronniy-klyuch-meshkantsya-navt-za-borgi-z-zhkkh-poslug-vs
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:19

  flyman написав:
  vitaliian написав:Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.

ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замов в парадне) мають 100% проголосувати власників.

это ты решил или есть закон? можно ссылку? то есть из за одной неадекватной дуры все парадное неполучит домофон и ты это считаешь нормой демократии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:23

  flyman написав:
  vitaliian написав:Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.

Ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замок в парадне) мають проголосувати 100% власників, але і це не достатньо

https://biz.ligazakon.net/news/198110_osbb-ne-mozhe-zablokuvati-elektronniy-klyuch-meshkantsya-navt-za-borgi-z-zhkkh-poslug-vs

Читали б краще самі статті що постите. Суд став на сторону боржника лише тому, що в договорі з ОСББ не було сказано про можливіть блокування ключів за борги. Ні які 100% не потрібні і таких норм ніде немає. Якщо статус ОСББ складений грамотно і загальні збоори проголосували більшістю, то блокування ключів проходить на законних підставах
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:32

  Faceless написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.

Ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замок в парадне) мають проголосувати 100% власників, але і це не достатньо

https://biz.ligazakon.net/news/198110_osbb-ne-mozhe-zablokuvati-elektronniy-klyuch-meshkantsya-navt-za-borgi-z-zhkkh-poslug-vs

Читали б краще самі статті що постите. Суд став на сторону боржника лише тому, що в договорі з ОСББ не було сказано про можливіть блокування ключів за борги. Ні які 100% не потрібні і таких норм ніде немає. Якщо статус ОСББ складений грамотно і загальні збоори проголосували більшістю, то блокування ключів проходить на законних підставах

до приміщень/майна, які перебувають у спільному користуванні, але не до особистого житла.

Так ОСББ може обмежити доступ на клумбу, і то за умови, що вона у "власності" ОСББ, а не в комунальній, чи "нічийна"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 бер, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  flyman написав:до приміщень/майна, які перебувають у спільному користуванні, але не до житла

а про ключі до житла ніде мова й не йшла, мова була про ключі до МЗК
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