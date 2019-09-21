Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.
нет, бабка не сможет свои права устанавливать, качать, только ОСББ. но и бабке никак не могут отказать в ключах.
Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.
звідки ти думаєш, що хтось думає про те що бабка думає. Мова була про факт, що "бабку не пустили в парадне" де в неї житло, бо так ОСББ рішило рішенням
ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру? хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру. Ви щось придумали, не вірю я в таке.
Raymond написав:ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру? хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру. Ви щось придумали, не вірю я в таке
бабка ничего не платит на собрания не ходит, управителю хамит, соседям хамит, а за ней значит должны были бегать, ей ключи на блюдечке приносить, серьезно? В уставе осбб нянек и сиделок нет.
Raymond написав:ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру? хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру. Ви щось придумали, не вірю я в таке
бабка ничего не платит на собрания не ходит, управителю хамит, а за ней значит должны были бегать ей ключи приносить, серьезно?
ну если не платит ежемесячные платежи, так подавайте в суд! на собрание ходить это ее личное дело! если она не ходит, значит в ссоре с ОСББ. Бегать не нужно за ней, но если замок поставили, то она должна обратится в ОСББ за ключами и ей не должны отказывать и предоставить эти ключи!
Читали б краще самі статті що постите. Суд став на сторону боржника лише тому, що в договорі з ОСББ не було сказано про можливіть блокування ключів за борги. Ні які 100% не потрібні і таких норм ніде немає. Якщо статус ОСББ складений грамотно і загальні збоори проголосували більшістю, то блокування ключів проходить на законних підставах
Читали б краще самі статті що постите. Суд став на сторону боржника лише тому, що в договорі з ОСББ не було сказано про можливіть блокування ключів за борги. Ні які 100% не потрібні і таких норм ніде немає. Якщо статус ОСББ складений грамотно і загальні збоори проголосували більшістю, то блокування ключів проходить на законних підставах
до приміщень/майна, які перебувають у спільному користуванні, але не до особистого житла.
Так ОСББ може обмежити доступ на клумбу, і то за умови, що вона у "власності" ОСББ, а не в комунальній, чи "нічийна"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 бер, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.