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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:35
Faceless написав: flyman написав:
до приміщень/майна, які перебувають у спільному користуванні, але не до житла
а про ключі до житла ніде мова й не йшла, мова була про ключі до МЗК
ходити через вікно, так?
пан Фейлсес не знає, що проїзд теж не можна блокувати, навіть "чужим", нє?
блокувати можуть напр. двері в підвал/горище/дах/ліфт, бо то спільне майно, але там вона не живе, і не має проходу до житла.
або обгородити клумбу забором із хвірткою, і не давати ключі до хвіртки на клумбу
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 10 бер, 2023 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:40
flyman чужим можна за рішенням ОСББ
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:40
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
до приміщень/майна, які перебувають у спільному користуванні, але не до житла
а про ключі до житла ніде мова й не йшла, мова була про ключі до МЗК
ходити через вікно, так?
пан Фейлсес не знає, що проїд теж не можна блокувати, навіть "чужим", нє?
блокувати можуть напр. двері в підвал/піддашє/дах, бо то спільне майно, але там вона не живе, і не має проходу до житла.
Та вже всі зрозуміли, що Флайман якраз і є прихильником правового нігілізму, безвідповідального ставлення і улюбленого вільнолюдівського "ніхто не може обмежити мені користування моєю власністю", чхаючи паралельно на свої зобов'язання і на суспільну власність.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:46
flyman элементарный вопрос, осбб решили установить домофон, все за один против. Должны ли все жители страдать от того, что один кто то против? А если этот один идиот и будет против всего, против уборки мопов, вывоза мусора, охраны и т.д. Получается все осбб зависимо от его тараканов.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:07
vitaliian написав:flyman
элементарный вопрос, осбб решили установить домофон, все за один против. Должны ли все жители страдать от того, что один кто то против? А если этот один идиот и будет против всего, против уборки мопов, вывоза мусора, охраны и т.д. Получается все осбб зависимо от его тараканов.
колись цікавився саме цим питанням.
потрібна 100% згода всіх власників приміщень площадки, де обмежуться доступ.
Напр. одне парадне має мати 100% згоду власників того самого парадного (але не сусіднього).
Або в тебе на поверсі вирішили поставити двері на половину, де 4 квартири.
3 за, 1 проти.
І що, троє поставили двері, повісили замок і ... ти викликаєш поліцію ... і далі протокол і розблокування болгаркою.
Не змішуй в одну купу прибирання сміття МЗК і обмеження доступу до особистого житла/майна.
Ти так і не зрозумів, в чому ідея об"єднання ЄС.
Що таке консенсус, і чому Україну там ментально далека від ЄС.
Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх.
Тут більшість дупля не відбиває в чому різниця між спільною власністю та особистою.
Тяжка спадщина більшовизму.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:38
flyman написав:
Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх
бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:46
vitaliian написав: flyman написав:
Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх
бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за.
тому ми закриємо парадне і не видамо їй ключі.
В радянській класиці є описаний момент як так зване "ОСББ" переконує Васисуалія Лоханкіна щодо норм співіснування в комуналці.
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