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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:35
Faceless написав: flyman написав:
до приміщень/майна, які перебувають у спільному користуванні, але не до житла
а про ключі до житла ніде мова й не йшла, мова була про ключі до МЗК
ходити через вікно, так?
пан Фейлсес не знає, що проїзд теж не можна блокувати, навіть "чужим", нє?
блокувати можуть напр. двері в підвал/горище/дах/ліфт, бо то спільне майно, але там вона не живе, і не має проходу до житла.
або обгородити клумбу забором із хвірткою, і не давати ключі до хвіртки на клумбу
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 10 бер, 2023 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:40
flyman чужим можна за рішенням ОСББ
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:40
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
до приміщень/майна, які перебувають у спільному користуванні, але не до житла
а про ключі до житла ніде мова й не йшла, мова була про ключі до МЗК
ходити через вікно, так?
пан Фейлсес не знає, що проїд теж не можна блокувати, навіть "чужим", нє?
блокувати можуть напр. двері в підвал/піддашє/дах, бо то спільне майно, але там вона не живе, і не має проходу до житла.
Та вже всі зрозуміли, що Флайман якраз і є прихильником правового нігілізму, безвідповідального ставлення і улюбленого вільнолюдівського "ніхто не може обмежити мені користування моєю власністю", чхаючи паралельно на свої зобов'язання і на суспільну власність.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:46
flyman элементарный вопрос, осбб решили установить домофон, все за один против. Должны ли все жители страдать от того, что один кто то против? А если этот один идиот и будет против всего, против уборки мопов, вывоза мусора, охраны и т.д. Получается все осбб зависимо от его тараканов.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:07
vitaliian написав:flyman
элементарный вопрос, осбб решили установить домофон, все за один против. Должны ли все жители страдать от того, что один кто то против? А если этот один идиот и будет против всего, против уборки мопов, вывоза мусора, охраны и т.д. Получается все осбб зависимо от его тараканов.
колись цікавився саме цим питанням.
потрібна 100% згода всіх власників приміщень площадки, де обмежуться доступ.
Напр. одне парадне має мати 100% згоду власників того самого парадного (але не сусіднього).
Або в тебе на поверсі вирішили поставити двері на половину, де 4 квартири.
3 за, 1 проти.
І що, троє поставили двері, повісили замок і ... ти викликаєш поліцію ... і далі протокол і розблокування болгаркою.
Не змішуй в одну купу прибирання сміття МЗК і обмеження доступу до особистого житла/майна.
Ти так і не зрозумів, в чому ідея об"єднання ЄС.
Що таке консенсус, і чому Україну там ментально далека від ЄС.
Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх.
Тут більшість дупля не відбиває в чому різниця між спільною власністю та особистою.
Тяжка спадщина більшовизму.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:38
flyman написав:
Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх
бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:46
vitaliian написав: flyman написав:
Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх
бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за.
тому ми закриємо парадне і не видамо їй ключі.
В радянській класиці є описаний момент як так зване "ОСББ" переконує Васисуалія Лоханкіна щодо норм співіснування в комуналці.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:55
flyman написав:
Що таке консенсус, і чому Україну там ментально далека від ЄС.
Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх.
Тут більшість дупля не відбиває в чому різниця між спільною власністю та особистою
Як самокритично
Флай щось чув про "ментально далекі від ЄС", але чогось вирішив, що це про непорушність права вільнолюду чхати на суспільство. На додачу - дурниці про "згоду всіх 100%"
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:11
flyman написав:
тому ми закриємо парадне і не видамо їй ключі
если какой то человек из свох внутренних соображений портит вам жизнь, нужно ли учитывать его мнение в важных вопросах? Конечно да, права чьих жизнь он портит в топку, защищаем безащитную бабушку. Я понял чем тебя задел этот кейс. Тебе насрать на права окружающих но твои права должны быть ювелирно соблюдены. Поэтому тебе насрать на тех кто воюет, война типа их проблемы, а тебе срочно надо по делам в Польшу.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:32
vitaliian написав: flyman написав:
тому ми закриємо парадне і не видамо їй ключі
если какой то человек из свох внутренних соображений портит вам жизнь, нужно ли учитывать его мнение в важных вопросах? Конечно да, права чьих жизнь он портит в топку, защищаем безащитную бабушку. Я понял чем тебя задел этот кейс. Тебе насрать на права окружающих но твои права должны быть ювелирно соблюдены. Поэтому тебе насрать на тех кто воюет, война типа их проблемы, а тебе срочно надо по делам в Польшу.
хотаб, перелогінся
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