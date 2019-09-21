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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:53
vitaliian написав: flyman написав:
тому ми закриємо парадне і не видамо їй ключі
если какой то человек из свох внутренних соображений портит вам жизнь, нужно ли учитывать его мнение в важных вопросах? Конечно да, права чьих жизнь он портит в топку, защищаем безащитную бабушку. Я понял чем тебя задел этот кейс. Тебе насрать на права окружающих но твои права должны быть ювелирно соблюдены. Поэтому тебе насрать на тех кто воюет, война типа их проблемы, а тебе срочно надо по делам в Польшу.
муха ватна тваринка? оце новина! (ні) впевнений на 99% що він і пять гривнів на армію не вдонатив. а якщо і вдонатив, то рашистам
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:34
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
тому ми закриємо парадне і не видамо їй ключі
если какой то человек из свох внутренних соображений портит вам жизнь, нужно ли учитывать его мнение в важных вопросах? Конечно да, права чьих жизнь он портит в топку, защищаем безащитную бабушку. Я понял чем тебя задел этот кейс. Тебе насрать на права окружающих но твои права должны быть ювелирно соблюдены. Поэтому тебе насрать на тех кто воюет, война типа их проблемы, а тебе срочно надо по делам в Польшу.
хотаб, перелогінся
Муха, нічого не поробиш, все більше людей роздивилось ту гниль, яку я в тобі вже рік бачу. Звикай, скоро тільки на ДОУ будеш сприйматися такими ж втомленими від війни, недозагорявшими на Гоа. А якщо ще і модератори в тобі роздивляться це все, будеш як твій ватний корєш ніки щодня перереєстровувати.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:39
flyman написав: vitaliian написав:flyman
элементарный вопрос, осбб решили установить домофон, все за один против. Должны ли все жители страдать от того, что один кто то против? А если этот один идиот и будет против всего, против уборки мопов, вывоза мусора, охраны и т.д. Получается все осбб зависимо от его тараканов.
колись цікавився саме цим питанням.
потрібна 100% згода всіх власників приміщень площадки, де обмежуться доступ.
Питання вирішується наданням притрушеному безкоштовного жетону. Якщо релігійні переконання притрушеного не забороняють користуватися жетоном, то на цьому проблема вичерпана.
По хорошому в країнах з розвиненими інституціями, покупець квартири має погодитися зі статутом / правилами ОСББ, інакше шукає інший ОСББ з прийнятними правилами.
vitaliian, ОСББ не має права блокувати доступ до кв ні за яких обставин. Юридично лише 100% за.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:07
Ромасик написав:
vitaliian, ОСББ не має права блокувати доступ до кв ні за яких обставин. Юридично лише 100% за.
где я писал, что осбб блокировал кому то доступ? пробуйте читать меня в оригинале, а не фривольные интерпретации. осбб установил домофон, не уведомив об этом бабушку и не вручив ей ключ. Она потребовала снять (ей не хотелось платить за ключ 50 грн). Её послали. На улице она не ночевала, значит заплатила или кто то ей тот ключ купил/подарил. Мораль истории, в своем хруще она крутила соседей на вертеле. Пробовала и здесь воевать индивидуально с каждым (кто парковался перед ее окном). Но не вышло. ОСББ поставило ее на место.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:26
vitaliian написав:
(ей не хотелось платить за ключ 50 грн)
1й ключ -- бесплатно!
Вот сама установка домофона может шото стоить, и не все пайщики хотят участвовать в доле
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:52
Ещё каждый месяц абонка за домофон.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:01
Amethyst написав: vitaliian написав:
(ей не хотелось платить за ключ 50 грн)
1й ключ -- бесплатно!
Вот сама установка домофона может шото стоить, и не все пайщики хотят участвовать в доле
Но ключ таким пайщикам все равно бесплатно) коммунизм! У нас не было бесплатных ключей.каждый указывал сколько ему нужно и управитель заказывал, а потом еще программировал чтобы на калитку и парадное был один ключ. ЖК закрытый, без ключа ни во двор ни в парадное.
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