Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:56

vitaliian написав: flyman написав: Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за. бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за.

Это как раз тот момент, что постоянно расписывает Rjkz про разные виды собственности на жильё в Штатах:1. Если ты хочешь, чтобы были определённые цвет фасадов домов, одинаковые окна, отсутствие мусора, подстриженные под линейку газоны - выбираешь HOA с максимально строгими правилами.2. Тоже самое, но без полнейшего маразма - HOA с чуть более расслабленными правилами.3. Хочешь полной свободы действий - дом без HOA, но тогда будь добр не жалуйся, если сосед поставит курятник\коровник возле границы участка и ты будешь нюхать г..о всё время.Итого, у всех должен быть выбор на момент покупки собственности или кардинальных изменений правил\возможностей пользования уже имеющейся.99.9% не должны влиять на то, что ты не сможешь пользоваться собственностью ТАК, как ты мог на момент приобретения, если такая возможность голосования не была оговорена на момент покупки.