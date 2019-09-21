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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:53

  vitaliian написав:
  flyman написав:тому ми закриємо парадне і не видамо їй ключі
если какой то человек из свох внутренних соображений портит вам жизнь, нужно ли учитывать его мнение в важных вопросах? Конечно да, права чьих жизнь он портит в топку, защищаем безащитную бабушку. Я понял чем тебя задел этот кейс. Тебе насрать на права окружающих но твои права должны быть ювелирно соблюдены. Поэтому тебе насрать на тех кто воюет, война типа их проблемы, а тебе срочно надо по делам в Польшу.


муха ватна тваринка? оце новина! (ні) впевнений на 99% що він і пять гривнів на армію не вдонатив. а якщо і вдонатив, то рашистам :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:34

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:тому ми закриємо парадне і не видамо їй ключі
если какой то человек из свох внутренних соображений портит вам жизнь, нужно ли учитывать его мнение в важных вопросах? Конечно да, права чьих жизнь он портит в топку, защищаем безащитную бабушку. Я понял чем тебя задел этот кейс. Тебе насрать на права окружающих но твои права должны быть ювелирно соблюдены. Поэтому тебе насрать на тех кто воюет, война типа их проблемы, а тебе срочно надо по делам в Польшу.

хотаб, перелогінся

Муха, нічого не поробиш, все більше людей роздивилось ту гниль, яку я в тобі вже рік бачу. Звикай, скоро тільки на ДОУ будеш сприйматися такими ж втомленими від війни, недозагорявшими на Гоа. А якщо ще і модератори в тобі роздивляться це все, будеш як твій ватний корєш ніки щодня перереєстровувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:39

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman элементарный вопрос, осбб решили установить домофон, все за один против. Должны ли все жители страдать от того, что один кто то против? А если этот один идиот и будет против всего, против уборки мопов, вывоза мусора, охраны и т.д. Получается все осбб зависимо от его тараканов.

колись цікавився саме цим питанням.
потрібна 100% згода всіх власників приміщень площадки, де обмежуться доступ.

Питання вирішується наданням притрушеному безкоштовного жетону. Якщо релігійні переконання притрушеного не забороняють користуватися жетоном, то на цьому проблема вичерпана.

По хорошому в країнах з розвиненими інституціями, покупець квартири має погодитися зі статутом / правилами ОСББ, інакше шукає інший ОСББ з прийнятними правилами.

vitaliian, ОСББ не має права блокувати доступ до кв ні за яких обставин. Юридично лише 100% за.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:07

  Ромасик написав:vitaliian, ОСББ не має права блокувати доступ до кв ні за яких обставин. Юридично лише 100% за.
где я писал, что осбб блокировал кому то доступ? пробуйте читать меня в оригинале, а не фривольные интерпретации. осбб установил домофон, не уведомив об этом бабушку и не вручив ей ключ. Она потребовала снять (ей не хотелось платить за ключ 50 грн). Её послали. На улице она не ночевала, значит заплатила или кто то ей тот ключ купил/подарил. Мораль истории, в своем хруще она крутила соседей на вертеле. Пробовала и здесь воевать индивидуально с каждым (кто парковался перед ее окном). Но не вышло. ОСББ поставило ее на место.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:26

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaliian написав:(ей не хотелось платить за ключ 50 грн)
1й ключ -- бесплатно!
Вот сама установка домофона может шото стоить, и не все пайщики хотят участвовать в доле
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:52

Ещё каждый месяц абонка за домофон.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:01

  Amethyst написав:
  vitaliian написав:(ей не хотелось платить за ключ 50 грн)
1й ключ -- бесплатно!
Вот сама установка домофона может шото стоить, и не все пайщики хотят участвовать в доле

Но ключ таким пайщикам все равно бесплатно) коммунизм! У нас не было бесплатных ключей.каждый указывал сколько ему нужно и управитель заказывал, а потом еще программировал чтобы на калитку и парадное был один ключ. ЖК закрытый, без ключа ни во двор ни в парадное.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх
бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за.


Это как раз тот момент, что постоянно расписывает Rjkz про разные виды собственности на жильё в Штатах:
1. Если ты хочешь, чтобы были определённые цвет фасадов домов, одинаковые окна, отсутствие мусора, подстриженные под линейку газоны - выбираешь HOA с максимально строгими правилами.
2. Тоже самое, но без полнейшего маразма - HOA с чуть более расслабленными правилами.
3. Хочешь полной свободы действий - дом без HOA, но тогда будь добр не жалуйся, если сосед поставит курятник\коровник возле границы участка и ты будешь нюхать г..о всё время.

Итого, у всех должен быть выбор на момент покупки собственности или кардинальных изменений правил\возможностей пользования уже имеющейся.
99.9% не должны влиять на то, что ты не сможешь пользоваться собственностью ТАК, как ты мог на момент приобретения, если такая возможность голосования не была оговорена на момент покупки.
ava121
 
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