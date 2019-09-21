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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:09

  Bolt написав:А в модном МОПе собачка не может сходить на стену!?! Или у неё в хруще по другому физиологические процессы протекают?!
может, после чего хозяин оплатит клининг. А как должно быть, вам начнут срать на пороге, при этом будут прикрываться физиологическими процессами и правами защиты животных? Например соседской собачке понравится это делать именно на вашем пороге. Полицию такое вряд ли заинтересует, какие есть еще правовые механизмы, бить собачке (хозяину) морду?

в хруще как раз правовых способов воздействия на собачку нет, кроме как идти к хозяину ругаться, а если хозяин - бабка из предыдущего кейса, она вас таким отборным матом наградит, вы надолго запомните визит к ней.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:28

  vitaliian написав:
  Bolt написав:А в модном МОПе собачка не может сходить на стену!?! Или у неё в хруще по другому физиологические процессы протекают?!
может, после чего хозяин оплатит клининг. А как должно быть, вам начнут срать на пороге, при этом будут прикрываться физиологическими процессами и правами защиты животных? Например соседской собачке понравится это делать именно на вашем пороге. Полицию такое вряд ли заинтересует, какие есть еще правовые механизмы, бить собачке (хозяину) морду?

в хруще как раз правовых способов воздействия на собачку нет, кроме как идти к хозяину ругаться, а если хозяин - бабка из предыдущего кейса, она вас таким отборным матом наградит, вы надолго запомните визит к ней.

А если у хозяина собачки много денег, и он предпочтет каждый раз оплачивать клининг, чем заниматься воспитанием собачки?!
Bolt
 
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