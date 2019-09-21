|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 бер, 2023 10:09
Bolt написав:
А в модном МОПе собачка не может сходить на стену!?! Или у неё в хруще по другому физиологические процессы протекают?!
может, после чего хозяин оплатит клининг. А как должно быть, вам начнут срать на пороге, при этом будут прикрываться физиологическими процессами и правами защиты животных? Например соседской собачке понравится это делать именно на вашем пороге. Полицию такое вряд ли заинтересует, какие есть еще правовые механизмы, бить собачке (хозяину) морду?
в хруще как раз правовых способов воздействия на собачку нет, кроме как идти к хозяину ругаться, а если хозяин - бабка из предыдущего кейса, она вас таким отборным матом наградит, вы надолго запомните визит к ней.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17119
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2118 раз.
- Подякували: 3009 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 бер, 2023 10:28
vitaliian написав: Bolt написав:
А в модном МОПе собачка не может сходить на стену!?! Или у неё в хруще по другому физиологические процессы протекают?!
может, после чего хозяин оплатит клининг. А как должно быть, вам начнут срать на пороге, при этом будут прикрываться физиологическими процессами и правами защиты животных? Например соседской собачке понравится это делать именно на вашем пороге. Полицию такое вряд ли заинтересует, какие есть еще правовые механизмы, бить собачке (хозяину) морду?
в хруще как раз правовых способов воздействия на собачку нет, кроме как идти к хозяину ругаться, а если хозяин - бабка из предыдущего кейса, она вас таким отборным матом наградит, вы надолго запомните визит к ней.
А если у хозяина собачки много денег, и он предпочтет каждый раз оплачивать клининг, чем заниматься воспитанием собачки?!
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1681
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Richi
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|128
|15561
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|23105
|
|
|212
|45777
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|