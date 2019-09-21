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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:07

  Ромасик написав:vitaliian, ОСББ не має права блокувати доступ до кв ні за яких обставин. Юридично лише 100% за.
где я писал, что осбб блокировал кому то доступ? пробуйте читать меня в оригинале, а не фривольные интерпретации. осбб установил домофон, не уведомив об этом бабушку и не вручив ей ключ. Она потребовала снять (ей не хотелось платить за ключ 50 грн). Её послали. На улице она не ночевала, значит заплатила или кто то ей тот ключ купил/подарил. Мораль истории, в своем хруще она крутила соседей на вертеле. Пробовала и здесь воевать индивидуально с каждым (кто парковался перед ее окном). Но не вышло. ОСББ поставило ее на место.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:26

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaliian написав:(ей не хотелось платить за ключ 50 грн)
1й ключ -- бесплатно!
Вот сама установка домофона может шото стоить, и не все пайщики хотят участвовать в доле
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:52

Ещё каждый месяц абонка за домофон.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:01

  Amethyst написав:
  vitaliian написав:(ей не хотелось платить за ключ 50 грн)
1й ключ -- бесплатно!
Вот сама установка домофона может шото стоить, и не все пайщики хотят участвовать в доле

Но ключ таким пайщикам все равно бесплатно) коммунизм! У нас не было бесплатных ключей.каждый указывал сколько ему нужно и управитель заказывал, а потом еще программировал чтобы на калитку и парадное был один ключ. ЖК закрытый, без ключа ни во двор ни в парадное.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх
бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за.


Это как раз тот момент, что постоянно расписывает Rjkz про разные виды собственности на жильё в Штатах:
1. Если ты хочешь, чтобы были определённые цвет фасадов домов, одинаковые окна, отсутствие мусора, подстриженные под линейку газоны - выбираешь HOA с максимально строгими правилами.
2. Тоже самое, но без полнейшего маразма - HOA с чуть более расслабленными правилами.
3. Хочешь полной свободы действий - дом без HOA, но тогда будь добр не жалуйся, если сосед поставит курятник\коровник возле границы участка и ты будешь нюхать г..о всё время.

Итого, у всех должен быть выбор на момент покупки собственности или кардинальных изменений правил\возможностей пользования уже имеющейся.
99.9% не должны влиять на то, что ты не сможешь пользоваться собственностью ТАК, как ты мог на момент приобретения, если такая возможность голосования не была оговорена на момент покупки.
ava121
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:16

  ava121 написав:Итого, у всех должен быть выбор на момент покупки собственности или кардинальных изменений правил\возможностей пользования уже имеющейся.
Я домофон за "кардинальное изменение правил" не считаю. Исходя из понимания, что квартира начинается с порога парадной (или калитки ЖК), домофон очень логичное решение. Суть примера в другом, для хруща такие правила почти геноцид, в хруще можно всё, курить в МОПАх, мочиться на стены, собачка может сходить прямо на ступеньках, и всем по барабану, никаких санкций нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:47

  vitaliian написав:
  ava121 написав:Итого, у всех должен быть выбор на момент покупки собственности или кардинальных изменений правил\возможностей пользования уже имеющейся.
Я домофон за "кардинальное изменение правил" не считаю. Исходя из понимания, что квартира начинается с порога парадной (или калитки ЖК), домофон очень логичное решение. Суть примера в другом, для хруща такие правила почти геноцид, в хруще можно всё, курить в МОПАх, мочиться на стены, собачка может сходить прямо на ступеньках, и всем по барабану, никаких санкций нет.

А в модном МОПе собачка не может сходить на стену!?! Или у неё в хруще по другому физиологические процессы протекают?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:09

  Bolt написав:А в модном МОПе собачка не может сходить на стену!?! Или у неё в хруще по другому физиологические процессы протекают?!
может, после чего хозяин оплатит клининг. А как должно быть, вам начнут срать на пороге, при этом будут прикрываться физиологическими процессами и правами защиты животных? Например соседской собачке понравится это делать именно на вашем пороге. Полицию такое вряд ли заинтересует, какие есть еще правовые механизмы, бить собачке (хозяину) морду?

в хруще как раз правовых способов воздействия на собачку нет, кроме как идти к хозяину ругаться, а если хозяин - бабка из предыдущего кейса, она вас таким отборным матом наградит, вы надолго запомните визит к ней.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:28

  vitaliian написав:
  Bolt написав:А в модном МОПе собачка не может сходить на стену!?! Или у неё в хруще по другому физиологические процессы протекают?!
может, после чего хозяин оплатит клининг. А как должно быть, вам начнут срать на пороге, при этом будут прикрываться физиологическими процессами и правами защиты животных? Например соседской собачке понравится это делать именно на вашем пороге. Полицию такое вряд ли заинтересует, какие есть еще правовые механизмы, бить собачке (хозяину) морду?

в хруще как раз правовых способов воздействия на собачку нет, кроме как идти к хозяину ругаться, а если хозяин - бабка из предыдущего кейса, она вас таким отборным матом наградит, вы надолго запомните визит к ней.

А если у хозяина собачки много денег, и он предпочтет каждый раз оплачивать клининг, чем заниматься воспитанием собачки?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:31

Bolt думаю все будут довольны и начнут любить как хозяина так и его собачку.
vitaliian
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