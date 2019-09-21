RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:41

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Ссанину по камерам лифтов вычисляют, действительно, оперативно.
Хорошо, хоть урны для говна ставить научились.
Пашенько, помню, сделал ландшафт возле офиса. Псины мочой пожгли кусты барбариса)

Интересно, есть ли зависимость уровня рождаемости от количества собачьего говна на газонах. Фитнес няшки или просто няшки, 40 годиков, детей не заводят, с собачками в ролевые играют, дочки-матери
Востаннє редагувалось beee в Суб 11 бер, 2023 15:57, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 17.12.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:46

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Сорян, не уследил за сюжетной линией бабули. раскрыта тема?
Рычагом легального, скажем так, шантажа или принуждения к норме поведения в обществе, есть чип доступа поездки на лифтах и никто ничего не запрещает
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 17.12.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:59

  beee написав:Сорян, не уследил за сюжетной линией бабули. раскрыта тема?
Рычагом легального, скажем так, шантажа или принуждения к норме поведения в обществе, есть чип доступа поездки на лифтах и никто ничего не запрещает

Там без лифтов 5 Ти этажка вдобавок она в цоколе. Рычагов влияния конечно мало но они есть, а на жителей хрущей рычаг один - кулаки.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17128
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:26

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

vitaliian написав:
  beee написав:Сорян, не уследил за сюжетной линией бабули. раскрыта тема?
Рычагом легального, скажем так, шантажа или принуждения к норме поведения в обществе, есть чип доступа поездки на лифтах и никто ничего не запрещает

Там без лифтов 5 Ти этажка вдобавок она в цоколе. Рычагов влияния конечно мало но они есть, а на жителей хрущей рычаг один - кулаки.
Случай забавный.
Во время работы перфоратором электриками в панельной квартире под аренду, прямо у метро оболонь, кто-то из соседей выстрелил из боевого ствола по двери. Так сказать выразил протест)
Электрики ретировались, конечно.
Кстати, оказывается, много бригад не хотело работать в старом фонде. Как сейчас, не знаю
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 17.12.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:32

beee ,
40 годиков, детей не заводят,

По моим наблюдениям, 40 лет это некий рубикон. При приближении к нему (и особенно после него) у одиноких барышень начинается какая-то ацкая паника остаться одной навсегда. Отсутствие детей в этой ситуации неслабо увеличивает шансы пристроить себя (все видят, как флуманы на этом форуме называют детей, можно представить, как они к ним относятся). Потому детей нет! Только с мужиком, который на 1000% не продинамит потом.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8686
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 15562
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 23107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 45777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (830)
11.03.2023 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.