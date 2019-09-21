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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:41
Ссанину по камерам лифтов вычисляют, действительно, оперативно.
Хорошо, хоть урны для говна ставить научились.
Пашенько, помню, сделал ландшафт возле офиса. Псины мочой пожгли кусты барбариса)
Интересно, есть ли зависимость уровня рождаемости от количества собачьего говна на газонах. Фитнес няшки или просто няшки, 40 годиков, детей не заводят, с собачками в ролевые играют, дочки-матери
Востаннє редагувалось beee
в Суб 11 бер, 2023 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:46
Сорян, не уследил за сюжетной линией бабули. раскрыта тема?
Рычагом легального, скажем так, шантажа или принуждения к норме поведения в обществе, есть чип доступа поездки на лифтах и никто ничего не запрещает
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beee
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:59
beee написав:
Сорян, не уследил за сюжетной линией бабули. раскрыта тема?
Рычагом легального, скажем так, шантажа или принуждения к норме поведения в обществе, есть чип доступа поездки на лифтах и никто ничего не запрещает
Там без лифтов 5 Ти этажка вдобавок она в цоколе. Рычагов влияния конечно мало но они есть, а на жителей хрущей рычаг один - кулаки.
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vitaliian
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:26
vitaliian написав: beee написав:
Сорян, не уследил за сюжетной линией бабули. раскрыта тема?
Рычагом легального, скажем так, шантажа или принуждения к норме поведения в обществе, есть чип доступа поездки на лифтах и никто ничего не запрещает
Там без лифтов 5 Ти этажка вдобавок она в цоколе. Рычагов влияния конечно мало но они есть, а на жителей хрущей рычаг один - кулаки.
Случай забавный.
Во время работы перфоратором электриками в панельной квартире под аренду, прямо у метро оболонь, кто-то из соседей выстрелил из боевого ствола по двери. Так сказать выразил протест)
Электрики ретировались, конечно.
Кстати, оказывается, много бригад не хотело работать в старом фонде. Как сейчас, не знаю
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beee
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:32
beee
,
40 годиков, детей не заводят,
По моим наблюдениям, 40 лет это некий рубикон. При приближении к нему (и особенно после него) у одиноких барышень начинается какая-то ацкая паника остаться одной навсегда. Отсутствие детей в этой ситуации неслабо увеличивает шансы пристроить себя (все видят, как флуманы на этом форуме называют детей, можно представить, как они к ним относятся). Потому детей нет! Только с мужиком, который на 1000% не продинамит потом.
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Hotab
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