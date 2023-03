Додано: Нед 12 бер, 2023 04:39

ava121 написав: vitaliian написав: flyman написав: Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх Вище писали, що потрібно шукати рішення, яке влаштує всіх бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за. бабушку которая против парковки и домофона устроит чтобы из осбб все выехали кроме неё. Если очень ее задобрить, думаю можно сойтись на том что выедет только половина. Система видеонаблюдения она - против, автоматические ворота она - против. Кошки срут где хотят она - за.



Это как раз тот момент, что постоянно расписывает Rjkz про разные виды собственности на жильё в Штатах:

1. Если ты хочешь, чтобы были определённые цвет фасадов домов, одинаковые окна, отсутствие мусора, подстриженные под линейку газоны - выбираешь HOA с максимально строгими правилами.

2. Тоже самое, но без полнейшего маразма - HOA с чуть более расслабленными правилами.

3. Хочешь полной свободы действий - дом без HOA, но тогда будь добр не жалуйся, если сосед поставит курятник\коровник возле границы участка и ты будешь нюхать г..о всё время.



Итого, у всех должен быть выбор на момент покупки собственности или кардинальных изменений правил\возможностей пользования уже имеющейся.

99.9% не должны влиять на то, что ты не сможешь пользоваться собственностью ТАК, как ты мог на момент приобретения, если такая возможность голосования не была оговорена на момент покупки. Это как раз тот момент, что постоянно расписывает Rjkz про разные виды собственности на жильё в Штатах:1. Если ты хочешь, чтобы были определённые цвет фасадов домов, одинаковые окна, отсутствие мусора, подстриженные под линейку газоны - выбираешь HOA с максимально строгими правилами.2. Тоже самое, но без полнейшего маразма - HOA с чуть более расслабленными правилами.3. Хочешь полной свободы действий - дом без HOA, но тогда будь добр не жалуйся, если сосед поставит курятник\коровник возле границы участка и ты будешь нюхать г..о всё время.Итого, у всех должен быть выбор на момент покупки собственности или кардинальных изменений правил\возможностей пользования уже имеющейся.99.9% не должны влиять на то, что ты не сможешь пользоваться собственностью ТАК, как ты мог на момент приобретения, если такая возможность голосования не была оговорена на момент покупки.

Если говорить о многоквартирных домах, то есть 2 основных вида домов, в которых квартиры принадлежат собственникам - коопы (аналог ОСББ) и кондо.Так вот в коопах все осуществляется по решению борда (аналог правления ОСББ) и/или председателя(президента) борда, которые руководствуются Рулами или решениями, принимаемыми на собраниях борда.И порой там маразм доходит до таких высот, что некоторые жильцы не выдерживают и съезжают. Но съехать - означает продать. В большинстве коопов рент запрещен (украинские осбб еще к этому придут), в других разрешен, но во-первых, с арендатор должен пройти одобрение борда, в других арендодатель должен платить борду за сдачу (я встречал разное, например, один месячный платеж в году или (реально встречал) 72 доллара в месяц (в данном случае я рассматривал целесообразность покупки студии (по нашему 1к), в которой после всех оплат останется около 800 долларов в месяц. Из которых 72 отдавать борду? Это если не брать в ипотеку и без налогов. Нах надо?).Так вот, решают съехать, а сдать нельзя, а мейнтаненс (то что называют НОА) в месяц ЗА СВОЮ КВАРТИРУ около 1 куе. ЧТобы стояла пустая и жрала штуцер в месяц?Естественно напрашивается решение - продать. А продать - это заплатить тому самому борду, который создал условия для побега флип такс. Например, в локации где я живу, это может быть либо %% от суммы продажи либо сумма от share. скажем так, с квартиры в 300 куе это порядка 17 куе. Но есть коопы, в которых и 25% от суммы сделки. То есть, финансово целосообразно, купить и жить всю жизнь.Очень редки коопы без флиптакс, но там другие поборы.И квартиры в коопах не принадлежат жильцам, им принадлежат стоки на этот кооп и право проживания в конкретных квартирах.Живут в коопах в постоянном напряге, что им за что-то прилетит штраф - или им доставку не по правилам сделают (ответственность на жильце) или борд решит сделать какую-то модернизацию и хочешь-не хочешь должен будешь платить. Не можешь платить - борд возьмет кредит в банке и повесит на жильцов с %%. Потом это будет асесментом к мейнтаненсу до момента выплаты. То есть, например, мейнтаненс штуцер и еще 300 уе на 5 лет плюсом. ЧЕловека никто не спрашивает.Не нравится - продавай (и плати флиптакс) и живи в другом месте.Приехали гости? Отлично, они тоже обязаны знать и соблюдать все правила (иначе возможен штраф) и жить могут не более 2-х недель.А! Продаешь квартиру - покупателя должен апрувать борд. Но если борд заартачится, а в таких домах люди долго живут по описанным причинам и за это время отношения становятся очень сложными, и тогда ты будешь продавать квартиру годами. А мейнтаненс будет капать. Да, если там в каком-то дремучем году был выписан и не оплачен штраф - будьте уверены, пока он не будет уплачен, сделки не будет.В кондо ты покупаешь, владеешь, распоряжаешься по своему усмотрению.Да, одного уровня кондо и коопы - коопы содержатся лучше обычно, но это стоит денег.И одинаковые дома коопы и кондо - кондо стоит почти в 2 раза больше.Самое смешное, что когда-то многие из этих домов были кондо, потом власть начала усиленно насаживать ОСББ...ой, простите, коопы....и народ начал реорганизовываться в коопы. Сейчас в тех домах, которые остались кондо, 2 бдрм, условно стоит 450-600 тысяч, а точно такая в коопе 300-350.Сейчас кооп - это более низкая ступенька жилья нежели кондо.И в коопах та-же самая х-ня творится - откаты, разворовывание бюджета.Ничего не напоминает?Поэтому, организовывая ОСББ, хорошо подумайте - а оно вам надо?Стоят вазоны с цветами в мопах и покрашенные скамейки такого счастья?Чего-то из перечисленного в Украине нет? Не проблема! Все будет.ЗЫ: вот пример, как может выглядеть "возможность" сдавать квартиру в коопе, это вообще на голову не налазит:"Sublet Policy - Shareholders must reside in their apartment for 2 years prior to seeking to sublet their apartment. After such period a shareholder can sublet for 2 out of every 5 year period. The sublet fee is 25% of the monthly maintenance."