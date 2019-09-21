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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:29
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
А що, видаляти було? Хай буде.
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:45
А зачем СЮДА перекидывать?
Я предложил эту ветку для формата свободного ОБЩЕНИЯ, который, ПОЧЕМУ-ТО не приветствуется на ветке про обвал.
Для ОБЩЕНИЯ, а не как помойка.
Нахрена читать срач про бабку на ветке про обвал, а потом оно сюда попадает.
Создайте ветку " Ветка про обвал. Перенесенное".
Или что-то типа того.
Или Вы не понимаете, что сброшенные посты не имеют продолжения/общения?
Фактически Вы загадили эту ветку мусором, а она могла стать альтернативой тем, кто не хотел подпадать под вкусы Прохожего.
Его все "запарили"...
Он всех достал своим нытьем. Но модераторы, почему-то, на его стороне, а не на стороне форумчан.
Форум для форумчан или наоборот?
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:56
предлагаю установить на каждой ветке фейслесс контроль. Прохожий кого то не хочет видеть на ветке про обвал, rjkz кого то не хочет видеть на ветке про вільне спілкування. Не пускать этих скромных людей на их ветки и сразу же наступит парадис
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:43
Ветка про обвал. Манускріпти нє горят!
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:44
аірмаксу не подобається тема про еміграцію.
треба створити мусорну тему для мусорних тем
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