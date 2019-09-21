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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:29
А що, видаляти було? Хай буде.
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Faceless
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:45
Faceless написав:
А що, видаляти було? Хай буде.
А зачем СЮДА перекидывать?
Я предложил эту ветку для формата свободного ОБЩЕНИЯ, который, ПОЧЕМУ-ТО не приветствуется на ветке про обвал.
Для ОБЩЕНИЯ, а не как помойка.
Нахрена читать срач про бабку на ветке про обвал, а потом оно сюда попадает.
Создайте ветку " Ветка про обвал. Перенесенное".
Или что-то типа того.
Или Вы не понимаете, что сброшенные посты не имеют продолжения/общения?
Фактически Вы загадили эту ветку мусором, а она могла стать альтернативой тем, кто не хотел подпадать под вкусы Прохожего.
Его все "запарили"...
Он всех достал своим нытьем. Но модераторы, почему-то, на его стороне, а не на стороне форумчан.
Форум для форумчан или наоборот?
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rjkz
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:56
предлагаю установить на каждой ветке фейслесс контроль. Прохожий кого то не хочет видеть на ветке про обвал, rjkz кого то не хочет видеть на ветке про вільне спілкування. Не пускать этих скромных людей на их ветки и сразу же наступит парадис
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vitaliian
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:43
rjkz написав: Faceless написав:
А що, видаляти було? Хай буде.
А зачем СЮДА перекидывать?
Я предложил эту ветку для формата свободного ОБЩЕНИЯ, который, ПОЧЕМУ-ТО не приветствуется на ветке про обвал.
Для ОБЩЕНИЯ, а не как помойка.
Нахрена читать срач про бабку на ветке про обвал, а потом оно сюда попадает.
Создайте ветку " Ветка про обвал. Перенесенное"
.
Или что-то типа того.
Или Вы не понимаете, что сброшенные посты не имеют продолжения/общения?
Фактически Вы загадили эту ветку мусором, а она могла стать альтернативой тем, кто не хотел подпадать под вкусы Прохожего.
Его все "запарили"...
Он всех достал своим нытьем. Но модераторы, почему-то, на его стороне, а не на стороне форумчан.
Форум для форумчан или наоборот?
Ветка про обвал. Манускріпти нє горят!
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flyman
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:44
vitaliian написав:
предлагаю установить на каждой ветке фейслесс контроль. Прохожий кого то не хочет видеть на ветке про обвал, rjkz кого то не хочет видеть на ветке про вільне спілкування. Не пускать этих скромных людей на их ветки и сразу же наступит парадис
аірмаксу не подобається тема про еміграцію.
треба створити мусорну тему для мусорних тем
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Додано: Нед 12 бер, 2023 23:21
vitaliian написав:
предлагаю установить на каждой ветке фейслесс контроль. Прохожий кого то не хочет видеть на ветке про обвал, rjkz кого то не хочет видеть на ветке про вільне спілкування. Не пускать этих скромных людей на их ветки и сразу же наступит парадис
Я не ограничиваю никого, я лишь в стартовом посте намекнул, что Прохожему тут не понравится.
Разве это не так?
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rjkz
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Додано: Пон 13 бер, 2023 04:33
rjkz написав: vitaliian написав:
предлагаю установить на каждой ветке фейслесс контроль. Прохожий кого то не хочет видеть на ветке про обвал, rjkz кого то не хочет видеть на ветке про вільне спілкування. Не пускать этих скромных людей на их ветки и сразу же наступит парадис
Я не ограничиваю никого, я лишь в стартовом посте намекнул, что Прохожему тут не понравится.
Разве это не так?
Почему вас это беспокоит? Мне ниже спины что понравится прохожему. Я на это не ориентируюсь , от слова совсем. И другим тоже советую, чтобы не стать жертвой манипуляции.
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vitaliian
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Додано: Пон 13 бер, 2023 04:49
vitaliian написав: rjkz написав: vitaliian написав:
предлагаю установить на каждой ветке фейслесс контроль. Прохожий кого то не хочет видеть на ветке про обвал, rjkz кого то не хочет видеть на ветке про вільне спілкування. Не пускать этих скромных людей на их ветки и сразу же наступит парадис
Я не ограничиваю никого, я лишь в стартовом посте намекнул, что Прохожему тут не понравится.
Разве это не так?
Почему вас это беспокоит? Мне ниже спины что понравится прохожему. Я на это не ориентируюсь , от слова совсем. И другим тоже советую, чтобы не стать жертвой манипуляции.
Поясню.
Возможно, названый форумчанин имеет отношение к той степени модерации, которая имеет место быть на обвальной ветке. Думаю, вы заметили, что уровень модерации на той ветке намного жестче, чем на остальных ветках.
И модерируются не оскорбления, а те темы, которые, якобы, не имеют отношения к теме. СТранным образом это совпадает с нытьем прохожего.
Так вот я надеялся, что форумчане, которых такой формат не устраивает, переберутся сюда, но модераторы решили использовать эту ветку как свалку.
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rjkz
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