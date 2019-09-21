Додано: Нед 12 бер, 2023 20:45

Faceless написав: А що, видаляти було? Хай буде. А що, видаляти було? Хай буде.

А зачем СЮДА перекидывать?Я предложил эту ветку для формата свободного ОБЩЕНИЯ, который, ПОЧЕМУ-ТО не приветствуется на ветке про обвал.Для ОБЩЕНИЯ, а не как помойка.Нахрена читать срач про бабку на ветке про обвал, а потом оно сюда попадает.Создайте ветку " Ветка про обвал. Перенесенное".Или что-то типа того.Или Вы не понимаете, что сброшенные посты не имеют продолжения/общения?Фактически Вы загадили эту ветку мусором, а она могла стать альтернативой тем, кто не хотел подпадать под вкусы Прохожего.Его все "запарили"...Он всех достал своим нытьем. Но модераторы, почему-то, на его стороне, а не на стороне форумчан.Форум для форумчан или наоборот?